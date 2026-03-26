ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 11:27
26.03.2026 09:56

ABC: Πλησιάζει το τέλος για δύο πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες του «Grey’s Anatomy»

Η θρυλική δραματική σειρά «Grey’s Anatomy» του ABC (και της πλατφόρμας Hulu) διανύει την 22η σεζόν και από ό,τι φαίνεται θα έχει και 23η. Όμως το «ταξίδι» για δύο βασικούς ήρωες της ολοκληρώνεται σε περίπου 40 ημέρες από τώρα.

Οι γιατροί Όουεν  Χαντ και Τέντι Άλτμαν, τους οποίους υποδύονται οι Κέβιν Μακίντ και Κιμ Ρέιβερ, δεν συνεχίζουν. Η «ζωή» τους σταματά  με την ολοκλήρωση του 22ου κύκλου επεισοδίων, το φινάλε του οποίου θα προβληθεί από το αμερικανικό δίκτυο στις 7 Μαΐου. Ως τότε απομένουν ακόμη τρία επεισόδια , ένα σήμερα (26/3) και δύο τον Απρίλιο (2 και 30 του μήνα).

Ο ΜακΚίντ  πρωτοεμφανίστηκε στο «Grey’s Anatomy» στη διάρκεια της πέμπτης σεζόν, το 2008. Στον έβδομο κύκλο, πραγματοποίησε το σκηνοθετικό ντεμπούτο του και μέχρι σήμερα έχει σκηνοθετήσει 48 επεισόδια της. Θα σκηνοθετήσει, επίσης, και το τελευταίο επεισόδιο του στη σειρά. 

Η Ρέιβερ, προστέθηκε στο καστ ηθοποιών το 2009 με ρόλο «μπες- βγες» στη σειρά και… μονιμοποιήθηκε την έκτη σεζόν. Τρεις κύκλους επεισοδίων, αργότερα, η Ρέιβερ σταμάτησε και επανήλθε το 2017 (στην 14η σεζόν της σειράς) και από το 2018 έγινε βασική πρωταγωνίστρια (επικεφαλής χειρουργός στο Grey Sloan Memorial), υπογράφοντας τη σκηνοθεσία σε τρία επεισόδια ως τώρα.

Η απόσυρση των δύο γιατρών έχει σημασία, σημειώνουν αμερικανικά ΜΜΕ που καταγράφουν τα τεκταινόμενα στην τηλεόραση καθώς Όουεν και Τέντι, εμφανίζονται να έχουν μακροχρόνια σύνδεση και με διακυμάνσεις στην διαδρομή της.

Στη σειρά εμφανίστηκαν ως καλοί φίλοι που γνωρίστηκαν στο στρατό, αργότερα βρέθηκαν πιο κοντά, τα έφτιαξαν- στον 14ο  κύκλο επεισοδίων, παντρεύτηκαν στον 18ο, απέκτησαν δύο παιδικά και τέσσερις σεζόν αργότερα χώρισαν, με διαζύγιο στην αρχή της φετινής σεζόν.

«Ο Κέβιν και η Κιμ με το εξαιρετικό ταλέντο, έδωσαν λεπτότητα και καρδιά στους ρόλους τους ως Όουεν και Τέντι. Η συμβολή τους αφήνει ένα ανεξίτηλο σημάδι στο «Grey’s Anatomy», μπροστά και πίσω από την κάμερα. Είμαι τόσο ευγνώμων που είχα την ευκαιρία να συνεργαστώ και με τους δύο και να τους δω να λάμπουν», δήλωσε η δημιουργός της σειράς, Σόντα Ράιμς.

«Η ιστορία τους μπορεί να φθάνει στο τέλος της, όμως αυτό δεν πραγματικό «αντίο»» ήταν η αινιγματική δήλωση της Μεγκ Μαρίνις που «τρέχει» όλη την παραγωγή της σειράς από το 2024.

