search
ΠΕΜΠΤΗ 26.03.2026 14:15
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web

Η «Περσεφόνη» του Γιάννη Ρίτσου σε σκηνοθεσία Λυσάνδρας Αναστασοπούλου -1η Μαΐου, Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Ένας μύθος που επιστρέφει μέσα από το μακρινό χθες για να φωτίσει το σήμερα

Μια από τις πιο συγκλονιστικές ποιητικές φωνές του 20ού αιώνα αναμετριέται με τον αρχαίο μύθο και τον μεταμορφώνει σε σύγχρονο υπαρξιακό κάλεσμα. Η «Περσεφόνη» του Γιάννη Ρίτσου δεν είναι απλώς μια αναβίωση της μυθολογικής μορφής· είναι μια βαθιά, ανθρώπινη εξομολόγηση για το φως και το σκοτάδι, την απώλεια και την επιστροφή, τη μνήμη και την αναγέννηση.

Save the date:
Περσεφόνη, του Γιάννη Ρίτσου
1η Μαΐου
Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών

Αντλώντας από τον διαχρονικό μύθο της Περσεφόνη, ο Ρίτσος δημιουργεί ένα έργο που πάλλεται από συμβολισμούς και εσωτερική ένταση. Η ηρωίδα δεν είναι πλέον μόνο κόρη της Δήμητρας και βασίλισσα του Κάτω Κόσμου — είναι η σύγχρονη γυναίκα, ο άνθρωπος που βιώνει τον διχασμό ανάμεσα στην αθωότητα και τη γνώση, την ελευθερία και τον εγκλωβισμό, τη ζωή και τον θάνατο.

Η «Περσεφόνη» γίνεται σύμβολο αντίστασης, επιμονής και εσωτερικής αφύπνισης.Δεν είναι θύμα της απαργής της αλλά δημιουργός και ακόλουθος του πεπρωμένου της. Στη σκοτεινή αγκαλιά του Πλούτωνα ο έρωτας, ο πόθος, η ζωή αποκτούν άλλο βάθος και νόημα. Επανέρχεται στο φως με τη δύναμη της γνώσης που κρύβει το επέκεινα, όχι αθώα αλλά μεταμορφωμένη. Τώρα πια γνωρίζει πως στον επάνω κόσμο των ψευδαισθήσεων η λάμψη έχει πάρει τον θρόνο του πραγματικού φωτός.

Σήμερα, η «Περσεφόνη» του Ρίτσου επιστρέφει πιο επίκαιρη από ποτέ. Σε έναν κόσμο μεταβατικό, γεμάτο αβεβαιότητα και αναζητήσεις ταυτότητας, το έργο υπενθυμίζει πως κάθε κάθοδος εμπεριέχει τη δυνατότητα της ανάστασης, πως κάθε σκοτάδι προετοιμάζει τον ερχομό της άνοιξης.

Μια παράσταση για τη ζωή που συνεχίζει εκεί που όλα μοιάζουν να τελειώνουν. Για τη φαινομενικά σκοτεινή αντίπερα όχθη του θανάτου, όπου το φως γεννιέται αλλιώς. Έρωτας και θάνατος -δίδυμα αδέλφια- αποδομούν το ανθρώπινο “Εγώ” και το αφήνουν γυμνό δίνοντας υπόσταση στην ανυπαρξία και φωνή σε ό,τι δύσκολα ειπώνεται.

Οι σκηνές χορού θα προβάλλονται μέσω video projection, δημιουργώντας ένα αρμονικό πάντρεμα τεχνών

Δείτε το τρέιλερ της παράστασης: 

Η «Περσεφόνη» δεν είναι απλώς ποίηση. Είναι εμπειρία. Είναι μύηση. Είναι μνήμη. Είναι επιστροφή.

Η 1η Μαΐου, ημέρα γέννησης του Γιάννη Ρίτσου, επιλέχθηκε συνειδητά για την πρεμιέρα, ως ελάχιστος φόρος τιμής στο σπουδαίο και διαχρονικό έργο του ποιητή.

Ταυτότητα παράστασης:

Η «Περσεφόνη» του Γιάννη Ρίτσου

Πρεμιέρα: 1η Μαΐου

Σκηνοθεσία/Δραματουργία: Λυσάνδρα Αναστασοπούλου
Χορογραφίες: Ελένη Κόντζιλα & Αλέξιος Έντμαν

Μουσική σύνθεση: Γρηγόρης Πολύζος

Κουστούμια: Ειρήνη Χρανιώτη

Σκηνογραφία: Ιωάννης Καρράς

Αφήγηση: Άρης Πλιός

Σολίστ πιάνο: Νίκος Φλόκας

Άρπα: Λάζαρος Κατσίπης

 Κιθάρα: Νίκος Αποστολόπουλος

Στο ρόλο της Περσεφόνης: Λυσάνδρα Αναστασοπούλου

Χορευτές: Ελένη Κόντζιλα & Αλέξιος Έντμαν

Εταιρεία παραγωγής: Weland

Πού: Μουσείο Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών, Θόλου 5 Αθήνα, (χάρτης)

Πρεμιέρα: 1 Μαΐου

Πότε: Κάθε μέρα από την 1η έως 10 Μαΐου στις 20.30
Εισιτήρια: 23€ Κανονικό, 18€ Φοιτητικό/ Ομαδικό 10+, 10€ Άνεργοι/Ατέλεια

Προπώληση: TICKET SERVICES, Εκδοτήριο: Πανεπιστημίου 39, Αθήνα

Τηλέφωνο κρατήσεων: 2107234567
Διάρκεια: 75΄

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

