Εγκατέλειψαν σκυλάκι σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό μαζί με τα παιχνίδια του

Σφίξιμο στο στομάχι προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει ένα σκυλάκι που εγκαταλείφθηκε στη Λεμεσό μαζί με τα παιχνίδια του και λίγη τροφή.

Σύμφωνα με ανάρτηση της εθελοντικής οργάνωσης Lost Paws Dog Rescue, το γλυκύτατο τετράποδο βρέθηκε μόνο του σε στάση λεωφορείου, έχοντας δίπλα του μια μικρή τσάντα με τα προσωπικά του αντικείμενα και φαγητό.

Βίντεο που ραγίζει καρδιές. Εγκατέλειψαν σκυλάκι σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό μαζί με τα παιγνίδια του.



Σύμφωνα με την ανάρτηση της εθελοντικής οργάνωσης Lost Paws Dog Rescue, το σκυλάκι εγκαταλείφθηκε από τους ιδιοκτήτες του σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό, μαζί με τα… pic.twitter.com/AjwaqAkJc0 — philenews.com (@philenewscy) March 26, 2026

Στο πρώτο post της, η οργάνωση περιγράφει πως αυτή η εικόνα «λέει» περισσότερα από όσα μπορούν να πουν οι λέξεις, αφού αιχμαλωτίζει «τη σύγχυση, τον φόβο και τη σιωπηλή θλίψη στα μάτια του μικρού σκύλου».

«Καθόταν στο κρύο πάτωμα με τη μικρή τσάντα των αντικειμένων του δίπλα του, εγκαταλελειμμένος σε έναν πολυσύχναστο σταθμό λεωφορείων, σαν να μην σήμαινε τίποτα. Περίμενε ακόμη, ελπίζοντας ότι η οικογένειά του θα επιστρέψει. Αλλά δεν θα επιστρέψει», ααναφέρει η οργάνωση

Όπως επισημαίνεται, το ζώο ήταν τρομαγμένο και εκτεθειμένο σε κινδύνους από την κίνηση και τον θόρυβο της περιοχής, χωρίς κανέναν να το προστατεύει.

Οι εθελοντές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τη βοήθεια άλλων διασωστών, ώστε να μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον.

Σε δεύτερη ανάρτηση, η οργάνωση ευχαρίστησε τους πολίτες για τη στήριξη, σημειώνοντας: «Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι έδειξαν αγάπη για το μικρό αυτό σκυλάκι.

Τα λόγια, τα μηνύματα και οι δωρεές σας ήταν πολύ σημαντικά. Είμαστε χαρούμενοι που πέρασε την πρώτη του ημέρα σε φιλοξενία, σε ασφαλές και ζεστό περιβάλλον, όπου άρχισε ήδη να χαλαρώνει και να δημιουργεί δεσμό με ένα ακόμη σκυλί».

Χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση της οργάνωσης και των πολιτών, βρέθηκε τελικά οικογένεια που προχώρησε στην υιοθεσία του, δίνοντας αίσιο τέλος στην υπόθεση.

Διαβάστε επίσης

Ηλεία: Με κατάγματα στα πόδια και εγκαύματα νοσηλεύεται μωρό 10 μηνών – Έρευνα της ΕΛΑΣ για πιθανή κακοποίηση

Περιστέρι: Eπαγγελματικό βαν κάηκε ολοσχερώς μετά από αναζωπύρωση – Έρευνες για εμπρησμό (video)

Θρίλερ με τα οστά που βρέθηκαν στην τεχνητή λίμνη στη Χαλκιδική – Ανήκουν σε 2 άτομα