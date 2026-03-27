ΚΟΣΜΟΣ

27.03.2026 08:32

Εγκατέλειψαν σκυλάκι σε στάση λεωφορείου στη Λεμεσό μαζί με τα παιχνίδια του

skylaki new

Σφίξιμο στο στομάχι προκαλεί ένα βίντεο που κάνει τις τελευταίες ώρες τον γύρο του διαδικτύου και καταγράφει ένα σκυλάκι που εγκαταλείφθηκε στη Λεμεσό μαζί με τα παιχνίδια του και λίγη τροφή.

Σύμφωνα με ανάρτηση της εθελοντικής οργάνωσης Lost Paws Dog Rescue, το γλυκύτατο τετράποδο βρέθηκε μόνο του σε στάση λεωφορείου, έχοντας δίπλα του μια μικρή τσάντα με τα προσωπικά του αντικείμενα και φαγητό.

Στο πρώτο post της, η οργάνωση περιγράφει πως αυτή η εικόνα «λέει» περισσότερα από όσα μπορούν να πουν οι λέξεις, αφού αιχμαλωτίζει «τη σύγχυση, τον φόβο και τη σιωπηλή θλίψη στα μάτια του μικρού σκύλου».

«Καθόταν στο κρύο πάτωμα με τη μικρή τσάντα των αντικειμένων του δίπλα του, εγκαταλελειμμένος σε έναν πολυσύχναστο σταθμό λεωφορείων, σαν να μην σήμαινε τίποτα. Περίμενε ακόμη, ελπίζοντας ότι η οικογένειά του θα επιστρέψει. Αλλά δεν θα επιστρέψει», ααναφέρει η οργάνωση

Όπως επισημαίνεται, το ζώο ήταν τρομαγμένο και εκτεθειμένο σε κινδύνους από την κίνηση και τον θόρυβο της περιοχής, χωρίς κανέναν να το προστατεύει.

Οι εθελοντές κινητοποιήθηκαν άμεσα, με τη βοήθεια άλλων διασωστών, ώστε να μεταφερθεί σε ασφαλές περιβάλλον.

Σε δεύτερη ανάρτηση, η οργάνωση ευχαρίστησε τους πολίτες για τη στήριξη, σημειώνοντας: «Θέλουμε να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους όσοι έδειξαν αγάπη για το μικρό αυτό σκυλάκι.

Τα λόγια, τα μηνύματα και οι δωρεές σας ήταν πολύ σημαντικά. Είμαστε χαρούμενοι που πέρασε την πρώτη του ημέρα σε φιλοξενία, σε ασφαλές και ζεστό περιβάλλον, όπου άρχισε ήδη να χαλαρώνει και να δημιουργεί δεσμό με ένα ακόμη σκυλί».

Χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση της οργάνωσης και των πολιτών, βρέθηκε τελικά οικογένεια που προχώρησε στην υιοθεσία του, δίνοντας αίσιο τέλος στην υπόθεση.

nino-zosephine-new
Η Ζόζεφιν επιβεβαίωσε ότι είναι ξανά μαζί με τον Νίνο: «Είμαι ερωτευμένη, πιστεύω στις δεύτερες ευκαιρίες» (Video)

balendra-shah
Νεπάλ: Ορκίστηκε πρωθυπουργός ο 35χρονος ράπερ Μπαλέντρα Σαχ

us marines
Το Ισραήλ βομβάρδισε την «κεντρικότερη» εγκατάσταση παραγωγής ναυτικών πυραύλων του Ιράν – Με χτυπήματα σε ξενοδοχεία με Αμερικανούς στρατιώτες απειλεί η Τεχεράνη- Όλες οι εξελίξεις

mwro
Πάτρα: Σε σοβαρή κατάσταση το κακοποιημένο 10 μηνών βρέφος – Νοσηλεύεται στο Καραμανδάνειο

stavros_kalafatis_new
Στο 1 δισ. ευρώ η συνεισφορά του κλάδου Εκθέσεων στην οικονομία – Μοχλός ανάπτυξης σε τουρισμό και τοπικές αγορές

syntaxiouxoi_new
Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

zeibegkiko new
Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

kafsima_1303_1920-1080_new
«Βουτιά» στην τιμή της αμόλυβδης μετά τα μέτρα Σάντσεθ, με μηδενικό ΦΠΑ σε τρόφιμα και μείωση ΕΦΚ καυσίμων η Κύπρος

mitsotakis anna odusseas famellos
Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμελλος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

ANT1+ PLATFORM
Συμμαχία Μαρινάκη - Βαρδινογιάννη - Κυριακού - Με 33,3% Motor Oil και Alter Ego μπήκαν στον ΑΝΤ1+

nino-zosephine-new
