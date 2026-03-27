Οι σκέψεις Μητσοτάκη για εκλογές, η «αλφαδιά» του πράσινου συνεδρίου, η υπομονή του Οδυσσέα, ο Φάμμελος στο άρθρο 56 και ο αναβαλλόμενος φόρος

Σε ατραπούς για γερούς παίκτες έχει εισέλθει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Το μόνο που δεν τον απασχολεί ως πρόβλημα πρέπει να σας πω είναι η… αντιπολίτευση. Εκεί είναι τυχερός, κατά το κοινώς λεγόμενο. Τουλάχιστον μέχρι νεωτέρας, για να μην αδικήσουμε πρόσωπα, καταστάσεις και… εγχειρήματα.

Αλλά όλα τα άλλα φαίνονται βουνό.

Για παράδειγμα σαν πολύ βαρύ να έχει γίνει το κλίμα στο Μαξίμου με τα όσα διαδραματίζονται σε τρία μέτωπα:

· Πρώτον, στις υποκλοπές: Το κυβερνητικό επιτελείο βλέπει συντονισμένη προσπάθεια να κλιμακωθεί το θέμα από συγκεκριμένα κέντρα. Και ετοιμάζεται για συγκρούσεις. Κανείς δεν μπορεί να προ-δικάσει τίποτα.

· Δεύτερον, στον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς φτάνει οσονούπω στη Βουλή η περίφημη δεύτερη δικογραφία. Πρόκειται για μία δύσκολη εξίσωση, αφού η κυβέρνηση πρέπει να αποφασίσει εάν γίνουν δεκτές όλες οι αιτήσεις για άρση ασυλίας των γαλάζιων (και άλλων χρωμάτων βέβαια) βουλευτών. Ή, πώς θα γίνει η οποιαδήποτε επιλογή απαλλαγής κάποιων. Εδώ το θέμα είναι με πόσους υπό κατηγορία βουλευτές μπορεί να αντέξει μία κοινοβουλευτική πλειοψηφία.

· Και τρίτον, η δίκη των Τεμπών δεν είναι μία εύκολη άσκηση. Μάλλον πρέπει να το αντιληφθούν και να το συνηθίσουν στο Μαξίμου, ότι οι εκλογές θα γίνουν με τη δίκη αυτή σε πλήρη εξέλιξη. Δεν ξέρω τι ακριβώς μπορεί να σημαίνει αυτό, καθότι ακόμα και η κυβέρνηση εκπλήσσεται με τα… λάθη της, αλλά οι πιο αρμόδιοι οφείλουν να το συνυπολογίσουν, με δεδομένο ότι η υπόθεση διαμορφώνει κοινωνικό κλίμα, ου μην και πολιτικό.

Γιατί σας τα λέω όλα αυτά; Διότι διαβάζοντας, βλέποντας και ακούγοντας διάφορα μπήκα στον πειρασμό και ρώτησα τι συμβαίνει.

Και έμαθα ότι όλο και περισσότεροι πιστεύουν και αρκετοί από αυτούς το λένε και στον Μητσοτάκη, ότι πρέπει να πάει σε πρόωρες εκλογές. Και μάλιστα αρκετά πρόωρες κι ο νοών νοείτω – δηλαδή ακόμα και μέχρι το καλοκαίρι.

Το ενδιαφέρον; Ότι για πρώτη φορά στους πολύ δικούς του ανθρώπους ο πρόεδρος Κυριάκος δεν αποκλείει τίποτα. Ή για να είμαι ακριβής, απλά ακούει. Και ακούει με προσοχή, όπερ σημαίνει ότι όλο και κάτι σκέφτεται για όλα αυτά επί όλων αυτών…

Όλα… αλφαδιά στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ.

Το κόψανε, το ράψανε και το φτιάχνουμε αυτό το τριήμερο το σκηνικό με την ελπίδα ότι το ΠΑΣΟΚ θα πετύχει επανεκκίνηση.

Το θέμα είναι βέβαια τι θα βγει την Κυριακή το βράδυ ως πολιτικό μήνυμα. Διότι τα οργανωτικά αφορούν τον μικρόκοσμο του ΠΑΣΟΚ.

Η κοινωνία περιμένει άλλα, όχι ποιος θα έχει τους πιο σκληρούς μηχανισμούς.

Τώρα, τι πολιτικό μήνυμα θα είναι η πρωτιά – όπως διαρρέουν κάποιοι που γνωρίζουν τα παρασκήνια – της Άννας Διαμαντοπούλου στην ψηφοφορία για την κεντρική επιτροπή, είναι ένα θέμα. Πάντως πολλοί είναι εκείνοι που δεν θα το πάρουν ως… φλας προς τα αριστερά! Μάλλον το αντίθετο.

Ο υπομονετικός Οδυσσέας

Πέρα από τις παρουσίες βέβαια θα συζητηθεί πολύ και μία… απουσία από το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: Αυτή του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Έχουν λάθος όσοι περιμένουν – και διατείνονται, με σκοπιμότητα μάλλον – ότι ο πρώην βουλευτής θα πάει στη ΝΔ.

Είναι περισσότερο πιστός στην παράταξη απ’ όσο νομίζουν ή θέλουν να υποστηρίζουν.

Και είναι επίσης και υπομονετικός…

Στον αστερισμό του άρθρου 56 ο ΣΥΡΙΖΑ

Την πιο δύσκολη δουλειά έχει ο Σωκράτης ο Φάμελλος αυτόν τον καιρό.

Είναι, βλέπετε, επιφορτισμένος εξ αντικειμένου να προσπαθήσει μία διαπραγμάτευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Το αντικείμενο είναι πώς θα διαχυθεί ομαλά και όσο γίνεται μεγαλύτερο κομμάτι του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ στο νέο πολιτικό φορέα.

Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει έτσι κι αλλιώς… «μαραθεί» ως πολιτικός οργανισμός και η μεγάλη πλειοψηφία είναι σε αναμονή.

Αφού γίνουν οι διαπραγματεύσεις – ουσιαστικές ή τυπικές θα δούμε – θα οργανωθεί το συνέδριο αυτοδιάλυσης, που προβλέπεται από το άρθρο 56 του καταστατικού.

Εκεί θα γίνει βέβαια ένα τζαρτζάρισμα: Οι μη επιλέξιμοι από τον Τσίπρα θα δώσουν μάχη να μην περάσει η πρόταση διάλυσης. Δύσκολο να το πετύχουν.

Και μετά, όσοι δεν πάρουν εισιτήριο για την… κιβωτό του προέδρου Αλέξη, θα πρέπει να δουν αν μπορούν να φτιάξουν δικό τους κόμμα.

«Το δικό μας το σπίτι» που λέει και η Κατερίνα, «σε άλλους νοικιάστηκε» – μετά των περιουσιακών στοιχείων βεβαίως βεβαίως…

– Στο μεταξύ και από άλλο δρόμο, τουλάχιστον ο Χαρίτσης και η Αχτσιόγλου φέρονται να τα έχουν βρει με τον Τσίπρα…

Πίεση ΔΝΤ για τον αναβαλλόμενο φόρο στις τράπεζες

Στα περίπου 11,5 δισ. ευρώ υπολογίζεται ο αναβαλλόμενος φόρος στις ελληνικές τράπεζες, παραμένοντας ένα από τα βασικά ζητήματα που συνεχίζουν να απασχολούν τους διεθνείς οργανισμούς. Παρά τη βελτίωση της εικόνας του τραπεζικού συστήματος, το μέγεθος αυτό εξακολουθεί να αντιστοιχεί σε σημαντικό ποσοστό των κεφαλαίων.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο αναγνωρίζει την πρόοδο των τελευταίων ετών, ωστόσο επισημαίνει ότι απαιτείται ταχύτερη μείωση του αναβαλλόμενου φόρου, ώστε να ενισχυθεί περαιτέρω η ποιότητα των κεφαλαίων και η εμπιστοσύνη των αγορών. Δεν είναι τυχαίο ότι το ποσοστό του παραμένει ακόμη στο 40% με 50% των βασικών κεφαλαίων των τραπεζών.

Οι διοικήσεις των τραπεζών έχουν ήδη θέσει συγκεκριμένους στόχους για τα επόμενα χρόνια. Η Eurobank επιδιώκει να μειώσει το ποσοστό στο 20% έως το 2027, ενώ η Alpha Bank και η Εθνική Τράπεζα κινούνται κοντά στο 25%. Πιο συγκρατημένος είναι ο στόχος της Τράπεζα Πειραιώς, που τοποθετεί τον πήχη στο 30%.

Το βασικό ερώτημα, ωστόσο, αφορά την ταχύτητα μείωσης. Εκεί εστιάζει και η παρέμβαση του ΔΝΤ, το οποίο ουσιαστικά καλεί σε πιο γρήγορα βήματα.

Σε κάθε περίπτωση, το θέμα δεν είναι μόνο τεχνικό. Συνδέεται άμεσα με την αξιοπιστία του τραπεζικού συστήματος και το πώς αυτό αξιολογείται από τους επενδυτές. Και όσο παραμένει ανοιχτό, η πίεση προς τις τράπεζες δύσκολα θα υποχωρήσει.

