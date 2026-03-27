Ιαπωνία: Ισχυρός σεισμός 6,5 Ρίχτερ ανοιχτά της νήσου Χονσού – Δεν εκδόθηκε ειδοποίηση για τσουνάμι

Ισχυρός σεισμός μεγέθους 6,5 βαθμών σημειώθηκε σήμερα Πέμπτη (26.03.2026) στα ανοικτά των ακτών του Σανρίκου της Χονσού, της μεγαλύτερης νήσου του αρχιπελάγους, περίπου 122 χλμ. ανατολικά της πόλης Γιαμάντα στη βορειοανατολική Ιαπωνία.

Ο σεισμός σημειώθηκε σε εστιακό βάθος περίπου 9,5 χλμ., σύμφωνα με στοιχεία της Γεωλογικής Υπηρεσίας των Ηνωμένων Πολιτειών (USGS) και της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας της Ιαπωνίας (JMA).

Η JMA ανέφερε ότι ο σεισμός σημειώθηκε στις 23:18 τοπική ώρα. Το γεγονός ότι προήλθε από την ανοιχτή θάλασσα, μειώνει τον άμεσο κίνδυνο για τις πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Δεν υπήρξαν άμεσες αναφορές για θύματα ή σημαντικές ζημιές μετά τον σεισμό, και δεν είχε εκδοθεί προειδοποίηση για τσουνάμι. Οι αρχές στην Ιαπωνία παρακολουθούν στενά την κατάσταση για τυχόν μετασεισμούς.

Η Ιαπωνία είναι ιδιαίτερα επιρρεπής σε σεισμικές δονήσεις, λόγω της θέσης της κατά μήκος των μεγάλων τεκτονικών ρηγμάτων του λεγόμενου «Δαχτυλιδιού της Φωτιάς».

Η χώρα είναι μια από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές στον κόσμο και βιώνει σχεδόν 1.500 δονήσεις ετησίως. Ως εκ τούτου, οι υποδομές της είναι ειδικά σχεδιασμένες για να αντέχουν τα χτυπήματα του Εγκέλαδου.

Ιστορική στιγμή για την Εκκλησία της Αγγλίας: Έγινε η ενθρόνιση της πρώτης γυναίκας Αρχιεπισκόπου του Καντέρμπουρι (photos/video)

ΗΠΑ: Ερωτήματα για βίντεο που ανήρτησε και διέγραψε ο Λευκός Οίκος – Εικασίες ακόμα και για πυρηνικό πλήγμα στο Ιράν

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή – CNN: Γιατί δεν υπάρχει προς το παρόν βιώσιμη λύση για κατάπαυση του πυρός