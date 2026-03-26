Σεισμός 6,2 Ρίχτερ στην Ιαπωνία

Σεισμός μεγέθους 6,2 ρίχτερ σημειώθηκε στα ανοικτά της ανατολικής ακτής του μεγαλύτερου νησιού της Ιαπωνίας, του Χονσού το πρωί της Πέμπτης. Ο σεισμός είχε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων, σύμφωνα με το GFZ.

A powerful 6.2 magnitude earthquake has struck off Japan’s east coast near Honshu. The quake hit at a shallow depth of about 10 km, according to GFZ. No immediate reports of major damage yet, but tremors were felt across parts of the region. 🌏#Japan #Earthquake pic.twitter.com/gayuqYyoea — Global Pulse (@movielover93582) March 26, 2026

Μικρότεροι σεισμοί καταγράφηκαν στις περιοχές Κούτζι και Γιαμάντα, μεταξύ 4,6 και 4,9 ρίχτερ, ενώ οι δονήσεις έγιναν αισθητές και στις γύρω περιοχές. Ωστόσο, δεν υπάρχουν αναφορές για σοβαρές ζημιές ή τραυματίες.

