Κρήτη: Τραγωδία με 22 νεκρούς μετανάστες ανοιχτά της Ιεράπετρας – Πάλευαν έξι μέρες για να μη βυθιστούν

Μια πολύνεκρη τραγωδία εκτυλίχθηκε ανοιχτά της Κρήτης, όπου 22 άνθρωποι, κυρίως από το Σουδάν και το Μπανγκλαντές, έχασαν τη ζωή τους στη θάλασσα, ύστερα από εξαήμερη περιπλάνηση λέμβου που είχε αποπλεύσει από το Τομπρούκ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λιμενικού Σώματος, τις πρώτες πρωινές ώρες της Παρασκευής σκάφος της FRONTEX εντόπισε λέμβο 53 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας, με 26 επιβαίνοντες, ανάμεσά τους μία γυναίκα και δύο παιδιά. Οι επιβαίνοντες διασώθηκαν με τη συνδρομή ιδιωτικού σκάφους και μεταφέρθηκαν στους Καλούς Λιμένες.

Κατά τις καταθέσεις τους στο πλαίσιο της προανάκρισης, στη λέμβο επέβαιναν αρχικά 48 άτομα κατά την αναχώρησή της από τη Λιβύη. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες προκάλεσαν απώλεια προσανατολισμού, με αποτέλεσμα το σκάφος να παραμένει ακυβέρνητο επί έξι ημέρες στα όρια του Νότιου Κρητικού και του Λιβυκού πελάγους.

Η έλλειψη τροφίμων και νερού, σε συνδυασμό με τις ιδιαίτερα χαμηλές θερμοκρασίες, οδήγησαν σταδιακά στον θάνατο 22 επιβαινόντων. Σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, οι σοροί τους ρίχθηκαν στη θάλασσα.

Στο πλαίσιο της προανάκρισης, εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν ως διακινητές δύο νεαροί από το Νότιο Σουδάν, ηλικίας 19 και 21 ετών αντίστοιχα, οι οποίοι αναμένεται να οδηγηθούν τη Δευτέρα στην Εισαγγελία Ηρακλείου.

Δύο από τους διασωθέντες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο για νοσηλεία, ενώ η γυναίκα και τα δύο παιδιά είναι καλά στην υγεία τους. Όλοι οι διασωθέντες φιλοξενούνται σε χώρο κράτησης στο λιμάνι του Ηρακλείου.

Αναλυτικά η δήλωση του λιμενικού:

Τις μεσημβρινές ώρες στις 26-3-2026, ενημερώθηκαν οι Λιμενικές Αρχές της Ιεράπετρας και των Καλών Λιμένων από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (Ε.Κ.Σ.Ε.Δ.) του Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., για την παροχή συνδρομής σε μία λέμβο σε δυσχερή θέση με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 52 ν.μ. Νότια της Ιεράπετρας. και κατόπιν εντολή των διακινητών πέταξαν τις σορούς στη θάλασσα.

Στην περιοχή έσπευσε ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX, όπου εντόπισε την πνευστή λέμβο και περισυνέλεξε είκοσι έξι (26) αλλοδαπούς (24 άνδρες, 1 γυναίκα και 1 ανήλικος), οι οποίοι μεταφέρθηκαν με τη συνδρομή της λάντζας «ΕΛΕΝΗ» Ν.Π. 2097 στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στη συνέχεια, οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με τη συνοδεία στελεχών του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (Κ.Ε.Α.) του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου και στελεχών του Αστυνομικού Τμήματος Φαιστού στο λιμάνι του Ηρακλείου, ενώ δύο εκ των ανωτέρω διακομίστηκαν με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου και στο Βενιζέλειο Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, για παροχή ιατρικής περίθαλψης.

Σύμφωνα με τους αλλοδαπούς, η λέμβος είχε εκκινήσει τις βραδινές ώρες της 21.03.2026 από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης με προορισμό την Ελλάδα. Όπως προέκυψε από την προανακριτική διαδικασία, στη λέμβο επιβιβάστηκαν αρχικά συνολικά σαράντα οκτώ (48) άτομα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι επιβαίνοντες έχασαν τον προσανατολισμό τους και παρέμειναν επί έξι (06) ημέρες στη θάλασσα χωρίς νερό και τρόφιμα. Κατά δήλωση των διασωθέντων, είκοσι δύο (22) άτομα έχασαν τη ζωή τους λόγω των κακουχιών και οι σοροί τους απορρίφθηκαν στη θάλασσα κατόπιν εντολών ενός εκ των διακινητών.

Για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα, οι αλλοδαποί κατέβαλαν χρηματικά ποσά ύψους 1.000.000 λάκ Μπαγκλαντές, 10.000 δολαρίων ΗΠΑ και 12.000 δηναρίων Λιβύης αντίστοιχα.

Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου που διενεργεί την προανάκριση, αναγνωρίστηκαν δύο αλλοδαποί (υπήκοοι Νοτίου Σουδάν), ηλικίας 19 και 22 ετών ως οι διακινητές των υπολοίπων και συνελήφθησαν για παράβαση του άρθρου 83 του Ν. 3386/2005 «Παράνομη Είσοδος στη χώρα», του άρθρου 25 του Ν. 5038/2023 «Διευκόλυνση» και του άρθρου 45 Π.Κ «Συναυτουργία», καθώς και για παράβαση των άρθρων 45 Π.Κ. (Συναυτουργία), 306 Π.Κ. (Θανατηφόρος έκθεση) και 302 Π.Κ. (Ανθρωποκτονία από αμέλεια)»

Διαβάστε επίσης:

Βουλιαγμένη: Σήμερα η επιχείρηση ανάσυρσης της σορού του 34χρονου δύτη που έχασε τη ζωή του στα Λιμανάκια

Αλλαγή ώρας: Μία ώρα μπροστά οι δείκτες του ρολογιού τα ξημερώματα της Κυριακής

Καιρός: Μάρτης γδάρτης μέχρι… τέλους – Βροχές, καταιγίδες και χιόνια



