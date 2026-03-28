ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 17:54
ΣΙΝΕΜΑ

28.03.2026 16:42

Τζέιμς Τόλκαν: Πέθανε στα 94 του ο ηθοποιός των «Top Gun» και «Βack to the future»

28.03.2026 16:42
Ο ηθοποιός Τζέιμς Τόλκαν, γνωστός από τις χολιγουντιανές ταινίες «Back to the Future» και «Top Gun», πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Η είδηση του θανάτου του Τόλκαν ανακοινώθηκε από εκπρόσωπο της οικογένειάς του, καθώς και από τον σεναριογράφο και παραγωγό Μπομπ Γκέιλ και στην επίσημη ιστοσελίδα της σειράς.

Η καριέρα του Τόλκαν εκτείνονταν σε πάνω από πέντε δεκαετίες. Η πρώτη του τηλεοπτική συμμετοχή ήταν στη σειρά του 1960 «Naked City» και η τελευταία του συμμετοχή ήταν στην ταινία του 2015 «Bone Tomahawk».

Αν και ο Τόλκαν είναι ίσως περισσότερο αναγνωρίσιμος για τη δουλειά του στην τριλογία «Back to the Future», όπου υποδύθηκε τον διευθυντή κ. Στρίκλαντ στην αρχική ταινία του 1985 και στο sequel του 1989. Το 1990 επέστρεψε ως ο παππούς του χαρακτήρα του στην τρίτη ταινία.

Ο Τζέιμς Τόλκαν είναι επίσης γνωστός για την εμφάνισή του στην ταινία «Top Gun». Στην ταινία δράσης του Tony Scott του 1986, ο Τόλκαν υποδύθηκε τον Διοικητή Tom Jardian, γνωστός και με το παρατσούκλι «Stinger», πλάι στους πρωταγωνιστές Τομ Κρουζ, Βαλ Κίλμερ, Μαγκ Ράιαν και άλλους.

Ο Τζέιμς Τόλκαν γεννήθηκε στις 20 Ιουνίου 1931 στο Calumet, Michigan και φοίτησε στο Coe College και το University of Iowa μετά την ένταξή του στο Ναυτικό των ΗΠΑ. Τελικά, ταξίδεψε στη Νέα Υόρκη, όπου σπούδασε στο The Actors Studio με τους Στέλλα Άντλερ και Λι Στράσμπεργκ.

Στο Broadway, ο Τζέιμς Τόλκαν υποδύθηκε τον Dave Moss στην πρωτότυπη παραγωγή του έργου «Glengarry Glen Ross» του David Mamet (1984-85). Στην κινηματογραφική μεταφορά του 1992, ο Ed Harris υποδύθηκε τον ίδιο χαρακτήρα.

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 17:54
astynomia_new
ΕΛΛΑΔΑ

«Δεν θα είχε συμβεί τίποτα αν δεν τρομάζαν το παιδί μου» – Τι ισχυρίστηκε η μητέρα του 35χρονου που επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό

patras
LIFESTYLE

Πάτρας σε Συρίγο: «Καλός είμαι, δεν είμαι μ@λ… – Κατάλαβες;» (Video)

dark_chocolate
ΚΟΣΜΟΣ

Άγνωστοι έκλεψαν φορτηγό με 12 τόνους σοκολάτας στην Ευρώπη – Κίνδυνος ελλείψεων το Πάσχα

1 / 3