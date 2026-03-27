ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27.03.2026 14:45
27.03.2026 13:06

«The End of Oak Street»: Απόκοσμο μυστήριο και… δεινόσαυροι στο πρώτο trailer της ταινίας – Πρωταγωνιστούν οι Anne Hathaway και Ewan McGregor (photo/video)

Η Warner Bros έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο trailer της ταινίας «The End of Oak Street» η οποία αρχικά είχε ανακοινωθεί ως «Flowervale Street». Παρόλο που η πλοκή παραμένει μυστική, η ιστορία εστιάζει στην εμφάνιση δεινοσαύρων όταν ένας δρόμος… μετατοπίζεται μυστηριωδώς στον χώρο και τον χρόνο.

Με πρωταγωνιστές την Αν Χάθαγουεϊ (Anne Hathaway) και τον Γιούαν ΜακΓκρέγκορ (Ewan McGregor) στην πρωτότυπη παραγωγή συμμετέχουν επίσης η Μέιζι Στέλλα (Maisy Stella) και ο Κρίστιαν Κόνβερι (Christian Convery).

«Όταν ένα ανεξήγητο φαινόμενο αποσπά βίαια την οδό Oak από τον προαστιακό της ιστό, μεταφέροντας ολόκληρη τη γειτονιά σε ένα άγνωστο μέρος, η οικογένεια Platt ανακαλύπτει πως η ίδια της η επιβίωση εξαρτάται από το να παραμείνει ενωμένη, καθώς προσπαθεί να περιηγηθεί στο πλέον άγνωστο και αφιλόξενο περιβάλλον», σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη.

Το σενάριο και τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ (David Robert Mitchell), ενώ η παραγωγή είναι των Τζέι Τζέι Έιμπραμς (J.J. Abrams), Χάνα Μινγκέλα (Hannah Minghella), Τζον Κόεν (Jon Cohen), Ντέιβιντ Ρόμπερτ Μίτσελ (David Robert Mitchell), Ματ Τζάκσον (Matt Jackson) και Τόμι Χάρπερ (Tommy Harper). Τη μουσική υπογράφει ο πολυβραβευμένος Μάικλ Τζιακίνο (Michael Giacchino).

Σύμφωνα με το FirstShowing, η πρεμιέρα του «The End of Oak Street» στις αμερικανικές αίθουσες αναμένεται στις 14 Αυγούστου από τη Warner Bros.

