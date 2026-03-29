ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 10:41
Carmen: Το Balletto di Milano στο Christmas Theater στις 4 και 5 Απριλίου 

Το διεθνώς αναγνωρισμένο Balletto di Milano παρουσιάζει στο αθηναϊκό κοινό την εμβληματική παραγωγή μπαλέτου «Carmen», μια δυναμική και σύγχρονη neoclassic προσέγγιση του διαχρονικού έργου, βασισμένου στη νουβέλα του Prosper Mérimée και στη θρυλική μουσική του Georges Bizet.

Η παράσταση, δομημένη σε δύο πράξεις και τέσσερις σκηνές, αφηγείται την παθιασμένη και μοιραία ιστορία της ατίθασης Carmen, του στρατιώτη Don José, του χαρισματικού Escamillo και της τρυφερής Micaela. Ένα έργο γεμάτο ένταση, ερωτισμό και δραματική δύναμη, όπου η ελευθερία και το πάθος συγκρούονται με τη ζήλια και τη μοίρα.

Με εντυπωσιακές χορογραφικές συνθέσεις, δυναμικά σύνολα και συγκλονιστικά pas de deux, η «Carmen» ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από εμβληματικές μουσικές στιγμές όπως η Habanera, οι χοροί των Τσιγγάνων, των Στρατιωτών και των Καπνεργατριών, δημιουργώντας μια καθηλωτική θεατρική εμπειρία.

Τη χορογραφία υπογράφουν οι Agnese Omodei Salè και Federico Veratti, ενώ τα σκηνικά επιμελείται ο Marco Pesta και τα κοστούμια ο Federico Veratti, συνθέτοντας έναν οπτικά πλούσιο και ατμοσφαιρικό κόσμο που ενισχύει τη δραματουργία του έργου.

Η παραγωγή «Carmen» του Balletto di Milano έχει αποσπάσει εξαιρετικές κριτικές διεθνώς, ξεχωρίζοντας για την υψηλή τεχνική των χορευτών, τη θεατρικότητα και τη σύγχρονη αισθητική της.

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

