Η εβδομάδα που γιορτάζει το παιδικό βιβλίο στον Βόλο

Ο Σύλλογος «Φίλοι του Μουσείου Παιδικής & Εφηβικής Λογοτεχνίας» (ΣΥΦΙΜΠΕΛ), το Μουσείο Παιδικής & Εφηβικής Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας (ΜΠΕΛ), σε συνεργασία με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού και Μουσείων του Δήμου Βόλου, διοργανώνουν και φέτος εκδηλώσεις φιλαναγνωσίας και γνωριμίας παιδιών και εφήβων με δημιουργούς. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί και σεμινάριο/εργαστήριο για εκπαιδευτικούς.

Οι εκδηλώσεις θα αρχίσουν τη Δευτέρα 30 Μαρτίου 2026 και θα ολοκληρωθούν το Σάββατο 4 Απριλίου 2026. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις συγγραφέων με μαθητές, αλλά και εργαστήρια, τόσο στον χώρο του ΜΠΕΛ όσο και σε σχολεία της πόλης. Οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με δημιουργούς και να εμπλακούν σε διαδραστικές δραστηριότητες.

Οι ενδιαφερόμενο εκπαιδευτικοί και γονείς είναι απαραίτητο να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του ΜΠΕΛ για να συμβουλευτούν το αναλυτικό πρόγραμμα και στη συνέχεια να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τη φόρμα συμμετοχής έγκαιρα καθώς οι θέσεις είναι περιορισμένες.

ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3 ΣΤΟ ΜΠΕΛ

Για παιδιά Προσχολικής και Πρώτης σχολικής ηλικίας

10:30-11:30

Εύη Ραχάλ, με το βιβλίο: Δημήτρης & Ταρζάν. Θα με πάρεις μαζί σου; εκδ. ΑΩ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30/3 ΣΤΟ ΜΠΕΛ

Για παιδιά Α΄-Γ’ Δημοτικού

17:00-18:00

Λίλια Κυρίτση & Κατερίνα Παπαστεργίου, με το βιβλίο: Φεγγαράκι στο χαρτί, εκδ. ΑΩ

ΤΡΙΤΗ 31/3 στο ΜΠΕΛ

Για παιδιά Δημοτικού(Α’-Β’ τάξη)

10:00-11:00

Ευαγγελία Καλογήρου, υπ. Διδάκτορας Π.Θ. και μέλος του ΜΠΕΛ: Διαβάζω και παίζω με τα βιβλία.

ΤΡΙΤΗ 31/3 ΣΤΟ ΜΠΕΛ

17:00-18:00

Για παιδιά Δημοτικού (Α’-Γ’ τάξη)

Σοφία Δάρτζαλη, με το βιβλίο: Μα πού πήγαν όλοι; εκδ. Μεταίχμιο

ΤΡΙΤΗ 31/3 ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

Για μαθητές Γυμνασίου

10:00-11:00

Ελένη Δικαίου, με το βιβλίο: Τα κοριτσάκια με τα ναυτικά, εκδ. Πατάκης

ΤΡΙΤΗ 31/3 ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

Για παιδιά Α’-Γ’ Δημοτικού

Στέργια Κάββαλου, με το βιβλίο Το παγκάκι της αγκαλιάς, εκδ. Καστανιώτης

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΜΠΕΛ

Για μαθητές Α΄- Γ΄Δημοτικού

10:00-11:00

Σοφία Δάρτζαλη, με το βιβλίο: Μα πού πήγαν όλοι; εκδ. Μεταίχμιο

ΤΕΤΑΡΤΗ 1/4 ΠΡΩΙ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

Για μαθητές Ε΄& ΣΤ΄ Δημοτικού

11:30-12:30

Δονύσης Λεϊμονής, με το βιβλίο: Το παιδί με τη φουστανέλα, εκδ. Αρτέον

ΠΕΜΠΤΗ 2/4 ΠΡΩΙ ΣΤΟ ΜΠΕΛ

Για παιδιά Προσχολικής ηλικίας

9:30-11:30

Θεοδώρα Τσιβούλη, διδάκτωρ παιδικής λογοτεχνίας Π.Θ. Διαβάζω και Παίζω με τα βιβλία.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/4 ΣΤΟ ΜΠΕΛ

Για παιδιά Δημοτικού

10:00-11:00

Φίλια Δενδρινού, με το βιβλίο: Ο Ραφτάκος και η κόρη των Παραμυθιών, εκδ. ΣΟΚΟΛΗ, (Εργαστήριο).

11:00-12:00

Απόστολος Πάππος, με το βιβλίο: Το γάντι, εκδ. SUSAETA

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3/4 ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΟ

Για παιδιά Δημοτικού(Α’-Γ’ τάξη)

Κατερίνα Καρόγιαννη, με το βιβλίο: Όλα μισά, εκδ. SUSAETA

ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ

Παρασκευή 3/4 ΣΤΟ ΜΠΕΛ

Ώρα: 18:30-20:30

Σεμινάριο/Εργαστήριο σε εκπαιδευτικούς

Τίτλος: Θέατρο στο Σχολείο : Από το Κείμενο στη Δράση

Περιεχόμενο: Στο σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και θα εστιάσει μεταξύ άλλων και σε σημεία όπως: πώς από τη διήγηση – αφήγηση οδηγούμαστε σε μια δημιουργική- δραματοποιημένη αφήγηση που μπορεί να λειτουργεί ως σχέδιο για παράσταση; Πώς λειτουργεί ο Αυτοσχεδιασμός και πώς μεταγράφουμε το αφηγηματικό κείμενο σε κώδικα δράματος. Πώς λειτουργούν τα σκηνικά αντικείμενα ως υλικό αναπαράστασης;

Εισηγήτρια: Φίλια Δενδρινού: Ηθοποιός και θεατρολόγος. Είναι απόφοιτη του Εθνικού και Καποδιστριακού Παν/μίου Αθηνών, του Παν/μίου της Σορβόνης και της Δραματικής Σχολής Παρισίων-Ecole d Art Dramatique Charonne-. Είναι κάτοχος του μεταπτυχιακού διπλώματος Master of Arts, Theatre and Drama (Middlesex University of London).

Σάββατο 4/3 ΣΤΟ ΜΠΕΛ

Ώρα: 12:00

Ώρα προσέλευσης: 11:45

“Τα βιβλία που διαβάζαμε”: Μια δράση που απευθύνεται σε μεγάλους αλλά και μικρούς. Οι συμμετέχοντες ενήλικες μιλούν για τα βιβλία που διάβαζαν ως παιδιά, τα παιδιά μιλούν για τα βιβλία που διαβάζουν τώρα, για τις αναγνωστικές συνθήκες τους, κ.λπ. Μια δράση σε συνεργασία με τη Γυναικεία Λογοτεχνική Συντροφιά (ΓΛΣ) που στοχεύει στην επικοινωνία και στη φιλαναγνωσία και βασίζεται σε παλαιότερη δράση που υλοποίησε η αξέχαστη συγγραφέας παιδικών βιβλίων Α. Βαρελλά. Οι συμμετέχοντες μπορούν εάν επιθυμούν να φέρουν μαζί τους και βιβλία στα οποία θα αναφερθούν. Υπεύθυνη της εκδήλωσης εκ μέρους της ΓΛΣ η Αγγελική Θάνου.

Οι εκδηλώσεις είναι μια συνδιοργάνωση του Συλλόγου «Οι φίλοι του ΜΠΕΛ», του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, του ΜΠΕΛ, και της Αντιδημαρχίας Πολιτισμού & Μουσείων του Δήμου Βόλου και είναι ελεύθερες για το κοινό.

