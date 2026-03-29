Formula 1: Ο Κίμι Αντονέλι θριάμβευσε και στη Σούζουκα

Ο Ιταλός οδηγός της Mercedes, Κίμι Αντονέλι, θριάμβευσε και στο Γκραν Πρι της Ιαπωνίας, που διεξήχθη στην πίστα της Σούζουκα. Ο 19χρονος «πιλότος» έγινε ο νεαρότερος επικεφαλής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, καθώς είχε επικρατήσει και στο Γκραν Πρι της Σανγκάης, στην Κίνα, πριν από δύο εβδομάδες και πλέον είναι το φαβορί για την κατάκτηση του εφετινού τίτλου στην Φόρμουλα Ενα.

Παρά το γεγονός ότι εκκίνησε -όπως και στην Κίνα- από την pole position, «έπεσε» γρήγορα στην έκτη θέση, αλλά με «αντεπίθεση διαρκείας», διέσχισε πρώτος την γραμμή τερματισμού με διαφορά 13,7 δευτερολέπτων από τον Οσκαρ Πιάστρι της McLaren, με τον Σαρλ Λεκλέρκ της Ferrari να συμπληρώνει το βάθρο.

Ο «ομόσταυλος» του Αντονέλι, Τζορτζ Ράσελ τερμάτισε στην τέταρτη θέση, με τον παγκόσμιο πρωταθλητή, Λάντο Νόρις (McLaren) να κατατάσσεται πέμπτος, μπροστά από τον Λιούϊς Χάμιλτον της Ferrari.

Με 9 βαθμούς μπροστά στη γενική κατάταξη

Η νίκη του νεαρού Ιταλού στη Σούζουκα, τού έδωσε προβάδισμα εννέα βαθμών έναντι του Ράσελ στη γενική κατάταξη.

«Ο ρυθμός ήταν απίστευτος», δήλωσε στην ομάδα του ο Αντονέλι, αμέσως μετά τον τερματισμό, ενώ πρόσθεσε μιλώντας στους δημοσιογράφους: «Είναι πολύ νωρίς για να σκεφθώ το πρωτάθλημα, αλλά είμαι στον σωστό δρόμο. Ημουν τυχερός σε σύγκριση με τους Πιάστρι, Λεκλέρκ και Ράσελ, επειδή δεν είχα μπει στα pit για νέα ελαστικά» όταν, στα μισά του δρόμου, το αυτοκίνητο ασφαλείας αναπτύχθηκε για αρκετούς γύρους λόγω της σφοδρής σύγκρουσης της Haas του Ολιβερ Μπέρμαν, ο οποίος γλίτωσε χωρίς κάποιο κάταγμα, αλλά με μώλωπες στο γόνατο.

«Θα ήταν πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε τι θα είχε συμβεί χωρίς αυτό το αυτοκίνητο ασφαλείας», τόνισε ο Πιάστρι, ο οποίος έβαλε την McLaren στο βάθρο για πρώτη φορά εφέτος, καθώς δεν είχε ολοκληρώσει ούτε έναν γύρο στους αγώνες μέχρι τώρα, δηλαδή στα Grand Prix της Αυστραλίας (Μελβούρνη) και της Κίνας (Σανγκάη).

«Ήμασταν άτυχοι με το αυτοκίνητο ασφαλείας, οπότε άργησα, αλλά η συνολική εντύπωση δεν είναι κακή», σχολίασε ο Λεκλέρκ, λέγοντας ότι βρήκε «τον αγώνα διασκεδαστικό» με πολλές προσπεράσεις, που διευκολύνθηκαν από τους νέους κανονισμούς για τους υβριδικούς κινητήρες και την αεροδυναμική.

Η πρώτη 10άδα των οδηγών στο ιαπωνικό Γκραν Πρι: 1. Κιμι Αντονέλι (Ιταλία/Mercedes) τα 307,471 χλμ. σε 1:28:03.403

2. Οσκαρ Πιάστρι (Αυστραλία/McLaren-Mercedes) 13.722

3. Σαρλ Λεκλέρκ (Μονακό/Ferrari) 15.270

4. Τζορτζ Ράσελ (Βρετανία/Mercedes) 15.754

5. Λάντο Νόρις (Βρετανία/McLaren-Mercedes) 23.479

6. Λιούις Χάμιλτον (Βρετανία/Ferrari) 25.037

7. Πιέρ Γκασλί (Γαλλία/Alpine-Mercedes) 32.340

8. Μαξ Φερστάπεν (Ολλανδία/Red Bull) 32.677

9. Λίαμ Λόσον (Νέα Ζηλανδία/Racing Bulls-Red Bull) 50,180

10. Εστεμπαν Οκόν (Γαλλία /Haas-Ferrari) 51.216 Βαθμολογία οδηγών: 1. Κίμι Αντονέλι (Mercedes) 72 βαθμοί

2. Τζορτζ Ράσελ (Mercedes) 63

3. Σαρλ Λεκλέρκ (Ferrari) 49

4. Λιούις Χάμιλτον (Ferrari) 41

5. Λάντο Νόρις (McLaren) 25

6. Όλι Μπέρμαν (Haas) 17

7. Πιερ Γκασλί (Alpine) 15

8. Μαξ Φερστάπεν (Red Bull) 12

9. Λίαμ Λόσον (Racing Bulls) 10

10. Άρβιντ Λίντμπλαντ (Racing Bulls) 4

11. Ισάκ Χάτζαρ (Racing Bulls) 4

12. Όσκαρ Πιάστρι (McLaren) 3

13. Κάρλος Σάινθ (Williams) 2

14. Γκάμπριελ Μπορτολέτο (Audi) 2

15. Φράνκο Κολαπίντο (Alpine) 1

16. Εστεμπάν Οκόν (Haas) 1

17. Άλεξ Άλμπον (Williams) 0

18. Σέρτζιο Πέρεθ (Cadillac) 0

19. Νίκο Χούλκενμπεργκ (Audi) 0

20. Βάλτερι Μπότας (Cadillac) 0

21. Φερνάντο Αλόνσο (Aston Martin) 0

22. Λανς Στρολ (Aston Martin) 0 Βαθμολογία κατασκευαστών: 1. Mercedes 98 βαθμοί

2. Ferrari 67

3. McLaren 18

4. Haas 17

5. Red Bull 12

6. Racing Bulls 12

7. Alpine 10

8. Audi 2

9. Williams 0

10. Cadillac 0

11. Aston Martin 0

