Το Μουσείο Μαρία Κάλλας υποδέχεται την άνοιξη με δράσεις για όλους

Αυτόν τον Απρίλιο, το Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων γεμίζει με ήχους, ιστορίες και δημιουργικές εμπειρίες για μικρούς και μεγάλους. Από το Easter Camp για παιδιά μέχρι τη μουσική συνάντηση της Καλλιόπης Μητροπούλου στη σειρά «Τραγούδια από τον Τρίτο Όροφο», το μουσείο προσφέρει αφορμές για να το επισκεφθεί κανείς ξανά και ξανά. Ξεναγήσεις και οικογενειακά προγράμματα διαμορφώνουν μια πολυεπίπεδη εμπειρία, κάνοντας την επίσκεψη στο μουσείο μια ολοκληρωμένη πολιτιστική πρόταση για την πασχαλινή περίοδο!

ΔΡΑΣΕΙΣ – ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Κάθε Παρασκευή | Προσφορά 1+1 εισιτήριο

Κάθε Παρασκευή του Απριλίου, το Μουσείο Μαρία Κάλλας προσκαλεί το κοινό να απολαύσει την επίσκεψή του στην μόνιμη έκθεση με ειδική προσφορά 1+1 εισιτήριο* για όλη την ημέρα. Μια ιδανική ευκαιρία για να γνωρίσετε ή να ανακαλύψετε ξανά τη ζωή, τη φωνή και την καλλιτεχνική διαδρομή της Μαρίας Κάλλας, μαζί με την παρέα σας.

Ωράριο λειτουργίας: 10:00–21:00

Μ. Δευτέρα – Μ. Τετάρτη, 6 – 8 Απριλίου | Easter Camp MCM Kids

Από τη Μεγάλη Δευτέρα έως και τη Μεγάλη Τετάρτη, το Μουσείο Μαρία Κάλλας Δήμου Αθηναίων προσκαλεί παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών στο Easter Camp MCM Kids, ένα camp γεμάτο μουσική, θέατρο, εικαστικά και παιχνίδι! Κάθε πρωί, από τις 10.00 έως τις 13.00, τα παιδιά θα ζήσουν τη μαγεία της άνοιξης μέσα και έξω από το Μουσείο, συμμετέχοντας σε βιωματικές δράσεις γεμάτες τέχνη!

Μέσα από το παιχνίδι και την καλλιτεχνική εμπειρία, τα παιδιά aεξοικειώνονται με τις παραστατικές τέχνες και ανακαλύπτουν τη ζωή και το έργο της Μαρίας Κάλλας. Παράλληλα, γνωρίζουν το Μουσείο ως έναν χώρο δημιουργίας εμπειριών και παιχνιδιού, εξερευνούν τη φαντασία και τη δημιουργικότητά τους και κατανοούν πώς η όπερα συνδυάζει διαφορετικές τέχνες σε μία ενιαία εμπειρία.

ΞΕΝΑΓΗΣΕΙΣ

Παρασκευή 3 Απριλίου 2026, 18:00 | Θεματική Ξενάγηση "Είδωλο και Μύθος"

Τετάρτη 8 Απριλίου 2026, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων στα Αγγλικά

Σάββατο 18 & 25 Απριλίου 2026, 12:00 | Ξενάγηση Ενηλίκων

Πέμπτη 23 Απριλίου, 12:00 | Ξενάγηση για άτομα άνω των 65 ετών – Κλείστε την θέση σας καλώντας στο 210 440 4204

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Κυριακή 5 Απριλίου, 11:00 | MCM KIDS| Μουσικές και Φασαρία

Τι ήχο μπορεί να κάνει ένα συρτάρι την ώρα που ανοίγει; Τι μελωδίες ξεπηδούν από τα ακουστικά; Μα τι δουλειά έχουν κατσαρόλες και σουρωτήρια μέσα στο μουσείο; Αυτά και άλλα πολλά κρυμμένα ηχητικά μυστικά του μουσείου θα ξετυλίξουν μια φανταστική μουσική περιπέτεια!

Στο Μουσείο Μαρία Κάλλας, τα παιδιά μαζί με τους συνοδούς, ξεκινούν μια μουσική μυστική αποστολή: να ανακαλύψουν ήχους του μουσείου! Ακούν προσεκτικά, πειραματίζονται, δοκιμάζουν και έρχονται σε επαφή με τα εκθέματα που το κάθε ένα από αυτά κρύβει τον δικό του ήχο. Στη συνέχεια, με καθημερινά αντικείμενα που γίνονται μουσικά όργανα, δημιουργούν τα δικά τους μουσικά μοτίβα, ρυθμούς και ηχητικά εφέ και έτσι δημιουργείται ένα μουσικό καλλιτεχνικό παιχνίδι μέσα στο μουσείο Μαρίας Κάλλας.

Για ηλικίες 3- 5 ετών

Κυριακή 19 Απριλίου, 11:00 | MCM KIDS | Μουσικό Μυστήριο

Σσσσς…! Κάποιος ξεκούρδισε το πιάνο και η παράσταση δεν μπορεί να ξεκινήσει!

Ένα φαντασμαγορικό μουσικό μυστήριο μέσα στους χώρους του Μουσείου Μαρία Κάλλας που οι οικογένειες καλούνται να το λύσουν μαζί: τρία σκηνικά δωμάτια ζωντανεύουν τρεις διαφορετικές όπερες, γεμάτες ήχους, ιστορίες και κρυμμένα στοιχεία. Οι νότες από το πιάνο και πολλά ακόμα έχουν χαθεί. Ποιος θα λύσει το μυστήριο για να ξεκινήσει η παράσταση;

Για ηλικίες 5-10 ετών

Κυριακή 26 Απριλίου, 11:00 | MCM KIDS| Μουσικά παιχνίδια του νερού



Το νερό έχει ήχο άραγε; Χρώμα; Τι δουλειά μπορεί να έχει η όπερα με το νερό; Στη βεράντα του Μουσείου Μαρία Κάλλας, παιδιά και συνοδοί μπαίνουν σε έναν κόσμο όπου οι ήχοι γίνονται χρώματα και το νερό γίνεται μουσική. Εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε την κλασική μουσική και την όπερα μέσα από παιχνίδια με ήχους, χρώματα, ρυθμούς και φαντασία. Σταγόνες νερού, χρώματα, μουσική και ψίθυροι μεταμορφώνονται σε μελωδίες που ταξιδεύουν στον αέρα της πόλης και δημιουργούν έναν πολύχρωμο μουσικό καμβά με θέα! Ένα οικογενειακό πρόγραμμα γεμάτο ήχους, νερό και χρώμα, που κάνει τη μουσική μια εμπειρία που βλέπεις, ακούς και νιώθεις.



Για ηλικίες 3 – 6 ετών

Κυριακή 26 Απριλίου, 9:30 | MCM BABIES| Ένα πιάνο, Μα τι πιάνο



Ένα πρωτότυπο βρεφικό πρόγραμμα προσκαλεί βρέφη και συνοδούς σε μια πρώτη παιχνιδιάρικη γνωριμία με τον κόσμο του πιάνου. Μέσα από μια βόλτα στα σκηνικά δωμάτια του μουσείου, ένα μαγικό πιάνο ζωντανεύει και κρύβει μέσα του ήχους, υφές και μικρές εκπλήξεις. Κάθε πλήκτρο γίνεται αφορμή για να ανακαλύψουν τα βρέφη απαλούς μουσικούς ήχους, ρυθμούς και δονήσεις. Χρώματα, κίνηση και σωματική επαφή και πολύ παιχνίδι με τον γονέα συνοδεύουν την εμπειρία, ενισχύοντας το αίσθημα ασφάλειας και σύνδεσης. Το πιάνο μεταμορφώνεται σε έναν πολυαισθητηριακό κόσμο εξερεύνησης και η μουσική γίνεται παιχνίδι. Μια πρώτη, ζεστή καλλιτεχνική εμπειρία που ανοίγει την πόρτα στη σχέση του παιδιού με τον ήχο και τη μουσική.

Για ηλικίες 8 – 36 μηνών

