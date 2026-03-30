ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:36
30.03.2026 11:41

ΑΝΤΕΡΣΕΝ – Το πρώτο μέρος της τριλογίας των δολοφόνων από τον Αντώνη Τουμανίδη και  τις Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

30.03.2026 11:41
«Στο επόμενο παραμύθι… θα είστε νεκροί»

Λίγα λόγια…
… για την ιστορία:

Σήμερα τα ξημερώματα, σε εγκαταλελειμμένο νεοκλασικό στην Πλάκα, η αστυνομία και το Τμήμα Ανθρωποκτονιών έγιναν μάρτυρες σε ένα πρωτοφανές για τα δεδομένα της Ελλάδος έγκλημα. Στο κέντρο ενός δωματίου, καθισμένο σε μια ξύλινη κουνιστή καρέκλα, βρέθηκε ανδρικό σώμα αγνώστων στοιχείων, περίπου 35 ετών. Η δεξιά πλευρά του θύματος έφερε βαθιά θερμικά εγκαύματα, ενδεικτικά της έκθεσης σε υψηλή θερμοκρασία. Η αριστερή πλευρά είχε μετατραπεί πλήρως σε κέρινο ομοίωμα.

Απέναντι από το θύμα ήταν τοποθετημένος ένας παλαιού τύπου καθρέφτης, το ραγισμένο γυαλί του οποίου θύμιζε περίτεχνο ιστό αράχνης.

Το έγκλημα θεωρείται τελετουργικού χαρακτήρα και παραπέμπει στα εγκλήματα που έλαβαν χώρα πρόσφατα σε Δανία, Γερμανία, Γαλλία και Ιταλία – όλα με αναφορές σε παραμύθια του Άντερσεν.

Ο βασικός ύποπτος για τους φόνους είναι νεκρός εδώ και 150 χρόνια.

Τίτλος: Άντερσεν

Εκδόσεις: Ελληνικά Γράμματα

Συγγραφέας: Αντώνη Τουμανίδη

Σελίδες: 368

Τιμή: 15,90 €

«Ο Αντώνης Τουμανίδης γράφει τα όσα ζούμε! Αλλά ως παραμύθι τρόμου!» Εφημερίδα των Συντακτών – Νόρα Ράλλη

Όπως σημειώνει ο συγγραφέας:

Έγραψα το βιβλίο θέλοντας να αποτίσω έναν φόρο τιμής, με τον δικό μου ιδιαίτερο τρόπο, στην πηγή έμπνευσής μου: τον παραμυθά των παραμυθάδων, στον Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Δεν επιθυμούσα να πειράξω τα παραμύθια του. Το αντίθετο. Ήθελα να τα ξαναγνωρίσει το κοινό στην αρχική τους πρωτόλεια μορφή −εκεί όπου η αθωότητα συνυπάρχει με τη σκληρότητα και το σκοτάδι δεν κρύβεται πίσω από τις λέξεις− και ταυτόχρονα να τα συνδυάσω με το μυστήριο και την ένταση της αστυνομικής λογοτεχνίας – με τον τρόμο πάντα να ελλοχεύει.

 Λίγα λόγια για τον συγγραφέα:

Ο Αντώνης Τουμανίδης γεννήθηκε στη Σκύδρα το 1979. Σπούδασε ιστορία της τέχνης και αρχαιολογία στην Ελλάδα, καθώς και τεχνοκριτική, κινηματογράφο και θρησκειολογία στη Γαλλία. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου θρησκευτικής γλυπτικής από το

Πανεπιστήμιο του Μπορντό και μιλάει τέσσερις γλώσσες. Είναι συγγραφέας, βραβευμένος σεναριογράφος, παραγωγός, μέλος του Σωματείου Σεναριογράφων Αμερικής (WGA East) και μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου. Ο Άντερσεν είναι το πέμπτο του βιβλίο και το πρώτο της «τριλογίας των δολοφόνων».

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 12:36
Photo 1
ADVERTORIAL

Allwyn Game Time: Η ονειρική ενδεκάδα του Δημήτρη Χατσίδη και το όραμα του για την Εθνική Ελπίδων

apinidwtis
ΥΓΕΙΑ

12ο ΠΣΕΦ ΦΣΘ: Τρισδιάστατη εκτύπωση εξατομικευμένων φαρμάκων και αυτόματοι απινιδωτές στα φαρμακεία

zografou2 new
ΕΛΛΑΔΑ

Θρίλερ στου Ζωγράφου: Μητέρα και κόρη βρέθηκαν νεκρές σε σφραγισμένο δωμάτιο – Προσήχθη ο γιος (video/photo)

1 / 3