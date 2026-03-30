Στον αστερισμό των τηλεπαιχνιδιών η τηλεθέαση το Σαββατοκύριακο (28,29/3)

Το ιστορικό τηλεπαιχνίδι του Star «φόρεσε τα γυαλιά» στο ανταγωνισμό του Σαββάτου ενώ δημοφιλέστερο πρόγραμμα της Κυριακής ήταν η πρεμιέρα του τηλεπαιχνιδιού «1% Club» επίσης του Star.

To Σάββατο οι περισσότεροι του τηλεοπτικού σώματος ήταν… αλλού, εξού και οι χλιαρές επιδόσεις προγραμμάτων ακόμα και εκείνων του prime time. Συγκέντρωση και ταυτόχρονα επιμερισμός τηλεθεατών καταγράφηκε από τη Nielsen στα δελτία των σταθμών, καθώς τέσσερα εξ αυτών κατέλαβαν θέσεις στην κορυφαία 10αδα της ημέρας. Στη 10αδα θέση εξασφάλισε και η μαγνητοσκοπημένη μετάδοση της παράστασης «Πράκτορ 00λεφτά», αλλά μόλις με 4,6%.

Δεύτερη επιλογή της ημέρας ήταν το «Moments» με φιλοξενούμενη τη Μαρία Μπεκατώρου και ο «Εκατομμυριούχος» πήρε την πρόκριση από την ταινία «Κάτι κουρασμένα παλικάρια» μόλις για 1.000 τηλεθεατές.

Την Κυριακή είχαν την τιμητική τους τα τηλεπαιχνίδια με πρώτο και δημοφιλέστερο το νέο «1% club» του Star, δεύτερο τον «Εκατομμυριούχο» στην ειδική εκδοσή του και τρίτο το επίσης νέο «Lingo» του Star κι αυτό. Για την ημέρα και την επίδοση του μια χαρά τα κατάφερε το «Survivor».

