Universal: Η μεγάλη επιστροφή του John Hannah στο «The Mummy 4»

Ο Τζον Χάνα (John Hannah), ο οποίος εμφανίστηκε στις τρεις προηγούμενες ταινίες του franchise «Η Μούμια» («The Mummy») θα υποδυθεί ξανά τον Jonathan Carnahan στην νέα παραγωγή της Universal Pictures.

Όπως αναφέρει το Hollywood Reporter, ο βετεράνος ηθοποιός θα επανενωθεί με τους συμπρωταγωνιστές του, Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) και Ρέιτσελ Βάις (Rachel Weisz).

Universal Pictures’ The Mummy is reuniting the family. https://t.co/oohLVFCNEF — The Hollywood Reporter (@THR) March 28, 2026

Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός που υποδύθηκε την αδελφή του Evey στις δύο πρώτες ταινίες, είχε απουσιάσει από το τρίτο μέρος, στο οποίο όμως είχαν εμφανιστεί κανονικά οι Φρέιζερ και Χάνα.

Ο Βρετανός ηθοποιός είναι επίσης γνωστός για τους ρόλους του σε ταινίες όπως το «Four Weddings and a Funeral», αλλά και σε δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές, μεταξύ των οποίων τα «Spartacus», «Marvel’s Agents of S.H.I.E.L.D.», «The Last of Us» και «Damages».

Στο σύμπαν του «The Mummy», ο Jonathan Carnahan είναι ο ελαφρώς γκαφατζής και καθόλου αξιόπιστος αδελφός της βιβλιοθηκονόμου (Βάις). Ως ένας αιώνιος μικροαπατεώνας που κυνηγά πάντα την ευκαιρία, καταφέρνει στο τέλος κάθε περιπέτειας να βρίσκει κάτι πολύτιμο για να τσιμπήσει για τον εαυτό του.

Τη σκηνοθεσία της νέας ταινίας αναλαμβάνει το δίδυμο της Radio Silence, Ματ Μπετινέλι-Όλπιν (Matt Bettinelli-Olpin) και Τάιλερ Γκίλετ (Tyler Gillett) βασισμένοι σε σενάριο του Ντέιβ Κόγκεσαλ (David Coggeshall).

Τα γυρίσματα ξεκινούν το φθινόπωρο στο Λονδίνο και το Μαρόκο, ενόψει της πρεμιέρας στους κινηματογράφους στις 19 Μαΐου 2028.

