Βαρύς ο λογαριασμός για έναν στους τέσσερις φορολογούμενους από τα φετινά  εκκαθαριστικά δηλώσεων

Βαρύς αναμένεται να είναι ο λογαριασμός για έναν στους τέσσερις φορολογούμενους από τα φετινά εκκαθαριστικά της εφορίας, καθώς τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι όσοι καλούνται να πληρώσουν επιπλέον φόρο βρίσκονται αντιμέτωποι με σημαντικές επιβαρύνσεις. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των πολιτών δεν θα πληρώσει πρόσθετο φόρο, το βάρος συγκεντρώνεται σε ένα μικρότερο αλλά κρίσιμο ποσοστό.

Η εικόνα που προκύπτει από τις πρώτες περίπου 450.000 φορολογικές δηλώσεις είναι αποκαλυπτική. Περισσότεροι από 109.000 φορολογούμενοι έχουν ήδη λάβει χρεωστικό εκκαθαριστικό, δηλαδή περίπου το 25% όσων έχουν υποβάλει δήλωση μέχρι σήμερα. Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνει ότι ένας στους τέσσερις καλείται να πληρώσει επιπλέον φόρο, με το συνολικό ποσό που έχει ήδη βεβαιωθεί να ξεπερνά τα 114 εκατομμύρια ευρώ.

Το πιο ανησυχητικό, ωστόσο, δεν είναι μόνο ο αριθμός των φορολογουμένων που επιβαρύνονται, αλλά κυρίως το ύψος του φόρου που καλούνται να καταβάλουν. Ο μέσος πρόσθετος φόρος διαμορφώνεται στα 1.050 ευρώ, ένα ποσό που για πολλά νοικοκυριά αποτελεί σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, ειδικά σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.

Η εικόνα γίνεται ακόμη πιο έντονη αν συγκριθεί με τις επιστροφές φόρου. Από τη μία πλευρά, όσοι πληρώνουν καλούνται να καταβάλουν πάνω από 1.000 ευρώ κατά μέσο όρο, ενώ από την άλλη, όσοι δικαιούνται επιστροφή λαμβάνουν περίπου 290 ευρώ. Η διαφορά αυτή, που ξεπερνά τα 750 ευρώ, αναδεικνύει τη μεγάλη ανισορροπία μεταξύ χρεώσεων και επιστροφών.

Ήδη, περίπου 40.000 φορολογούμενοι έχουν λάβει επιστροφές χρημάτων, με το συνολικό ποσό που έχει καταβληθεί να φτάνει τα 8,7 εκατομμύρια ευρώ. Το μέσο ποσό που έχουν λάβει μέχρι στιγμής διαμορφώνεται στα 219 ευρώ, γεγονός που επιβεβαιώνει ότι οι επιστροφές κινούνται σε σχετικά χαμηλά επίπεδα.

Την ίδια ώρα, περίπου το 75% των δηλώσεων που έχουν εκκαθαριστεί μέχρι τώρα είναι είτε μηδενικές είτε πιστωτικές. Αυτό σημαίνει ότι τρεις στους τέσσερις φορολογούμενους δεν έχουν επιπλέον επιβάρυνση ή λαμβάνουν μικρή επιστροφή. Ωστόσο, η συνολική εικόνα δεν αναιρεί το γεγονός ότι ένα σημαντικό ποσοστό πολιτών καλείται να καλύψει υψηλά ποσά.

Η πίεση γίνεται ακόμη μεγαλύτερη αν ληφθεί υπόψη το χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Η πρώτη δόση του φόρου θα πρέπει να καταβληθεί έως τα τέλη Ιουλίου, ενώ η εξόφληση μπορεί να γίνει σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την τελευταία να φτάνει έως τον Φεβρουάριο του 2027. Για πολλούς φορολογούμενους, η σταδιακή αυτή αποπληρωμή δεν μειώνει ουσιαστικά το βάρος, αλλά απλώς το κατανέμει χρονικά.

Υπάρχει βέβαια και η επιλογή της εφάπαξ εξόφλησης, η οποία συνοδεύεται από έκπτωση έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης. Ωστόσο, η δυνατότητα αυτή αφορά κυρίως όσους διαθέτουν την απαραίτητη ρευστότητα, κάτι που δεν είναι δεδομένο για το σύνολο των πολιτών.

Συνολικά, τα πρώτα στοιχεία σκιαγραφούν μια διττή πραγματικότητα. Από τη μία πλευρά, η πλειονότητα των φορολογουμένων δεν επιβαρύνεται ή λαμβάνει μικρές επιστροφές. Από την άλλη, ένας στους τέσσερις βρίσκεται αντιμέτωπος με έναν «βαρύ» λογαριασμό που ξεπερνά τα 1.000 ευρώ κατά μέσο όρο.

Καθώς η διαδικασία υποβολής των δηλώσεων συνεχίζεται και αναμένεται να υποβληθούν εκατομμύρια δηλώσεις το επόμενο διάστημα, το ερώτημα είναι αν η εικόνα αυτή θα παγιωθεί ή αν θα υπάρξουν διαφοροποιήσεις. Προς το παρόν, όμως, το μήνυμα είναι σαφές: τα φετινά εκκαθαριστικά μπορεί να μην αγγίζουν όλους, αλλά για όσους αγγίζουν, είναι ιδιαίτερα βαριά.

