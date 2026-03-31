Άδωνις σε Τσίπρα: «Αλέξη μου, τσάμπα τα έδωσες τα λεφτά στους Γάλλους, στα φάγανε χωρίς λόγο» (video)

Στο rebranding του Αλέξη Τσίπρα αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ.

Συγκεκριμένα, ο υπουργός Υγείας απευθυνόμενος στον πρώην πρωθυπουργό, αφού θύμισε ότι είχε πει ότι κάνει rebranding και γίνεται σοσιαλδημοκράτης, σχολίασε σκωπτικά «Αλέξη μου, τσάμπα τα έδωσες τα λεφτά στους Γάλλους, στα φάγανε χωρίς λόγο».

«Μας είχανε φάει -όταν βγήκε η “Ιθάκη”, ήταν πολύ της μόδας, έκανε και τα βιντεάκια και μου είχε στείλει κι εμένα την αφιέρωση και γινόταν όλη η φασαρία- ότι έχει πάρει κάτι γάλλους επικοινωνιολόγους και κάνει rebranding και γίνεται σοσιαλδημοκράτης και γίνεται πιο γλυκός… Αλέξη μου, τσάμπα τα έδωσες τα λεφτά στους Γάλλους, στα φάγανε χωρίς λόγο», είπε αρχικά.

«Όταν στην πρώτη μεγάλη ομιλία μιλάς για τον Άρη Βελουχιώτη, είναι προφανές ότι το rebranding έχει κάνει φτερά», συμπλήρωσε στη συνέχεια.

