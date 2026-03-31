ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:32
31.03.2026 11:48

Το «αντίο» Μητσοτάκη στον Θάνο Οικονομόπουλο

31.03.2026 11:48
Το «ύστατο χαίρε» απέτινε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στον δημοσιογράφο Θάνο Οικονομόπουλο, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το περασμένο Σάββατο.

«Η δημοσιογραφία αποχαιρετά, σήμερα, μία από τις πιο δυνατές πένες της. Αλλά και όσοι γνωρίσαμε από κοντά τον Θάνο Οικονομόπουλο, νιώθουμε πιο φτωχοί χάνοντας έναν πολύτιμο συνομιλητή και μία ευγενική προσωπικότητα. Γιατί, πράγματι, ο Θάνος υπηρέτησε με μοναδική συνέπεια την αλήθεια. Ως διευθυντής και αρθρογράφος εφημερίδων παλιότερα και ως σχολιαστής του ιστότοπου Iefimerida μέχρι πρόσφατα», ανέφερε ο πρωθυπουργός.

Σημείωσε, δε, ότι «με πάθος, ωστόσο, υπηρέτησε και την ίδια τη ζωή. Ως άξιος σύντροφος της συζύγου του Μαρίας και τρυφερός πατέρας των δύο αγαπημένων του γιων. Ταυτόχρονα, ως σεμνός δάσκαλος πολλών νεότερων δημοσιογράφων. Και πάντοτε ως πρωταγωνιστής του χιούμορ και της καλοσύνης στις μεγάλες παρέες των αμέτρητων φίλων του. Με τη μεγάλη θλίψη όλων αυτών ενώνω, αυτές τις στιγμές, και τη δική μου».

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:31
data centers
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers – Από τη «Ψηφιακή Αποικία» στη «Στρατηγική Αυτονομία»

pamela_genini_new (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απόλυτη φρίκη – Βεβήλωσαν τη σορο της Πάμελα Τζενίνι, άγνωστοι έκλεψαν το κεφάλι του νεκρού μοντέλου

cosmotetv_adv
ADVERTORIAL

COSMOTE TV: Απρίλιος με την 4η σεζόν του «From» και το «Dracula» με τους Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς και Κριστόφ Βαλτς

