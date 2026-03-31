ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 14:20
31.03.2026 13:45

Οι εκτός έδρας αποστολές Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού AKTOR οι τελικοί του Αθηναϊκού Qualco για τη δεύτερη ευρωπαϊκή «κούπα» στο EuroCup Γυναικών και οι ημιτελικοί του EuroCup Ανδρών στο παρκέ του Novasports!

31.03.2026 13:45
  • Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους

Μπασκετική πανδαισία με EuroLeague & EuroCup και τους τελικούς του Αθηναϊκού Qualco έρχεται στο παρκέ του Novasports! Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και τα βλέμματα στρέφονται στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην 35η αγωνιστική.  

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην ουδέτερη Σόφια την Χάποελ Τελ Αβιβ (2/4, 20:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει για τη Γαλλία εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν (3/4, 21:00). Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Ο Αθηναϊκός Qualco είναι έτοιμος να ξαναγράψει ιστορία!

Η γυναικεία ομάδα του Βύρωνα βρίσκεται,  για δεύτερη φορά στην ιστορία της, στον τελικό του EuroCup και θέλει, όπως και το 2010, να κατακτήσει το τρόπαιο. Η ελληνική ομάδα θα αντιμετωπίσει σε διπλό αγώνα την τουρκική Μερσίν με τον πρώτο τελικό να διεξάγεται στην Γλυφάδα και τον επαναληπτικό στην Τουρκία. Ο Αθηναϊκός απέκλεισε στα ημιτελικά την, κάτοχο του τροπαίου, γαλλική Βιλνέβ και ζει πάλι ιστορικές στιγμές όντας η μόνη ελληνική ομάδα που έχει στη συλλογή της ήδη έναν  ευρωπαϊκό τίτλο. Και οι δύο αγώνες (2/4, 20:30 & 9/4, 20:00) θα μεταδοθούν από το Novasports Start και παράλληλα από το YouTube του Novasports.

Το EuroCup Aνδρών συνεχίζεται με τους αγώνες για την ημιτελική φάση Μπεσίκτας-Μπαχτσεσεχίρ (31/3, 20:00 & 3/4, 19:00) και Μπουργκ – Άνκαρα (31/3, 21:00, 3/4 20:00).

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 31 Μαρτίου

20:00 EuroCup – Ημιτελικός – 1ος αγώνας: Μπεσίκτας-Μπαχτσεσεχίρ Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 EuroCup – Ημιτελικός – 1ος αγώνας: Μπουργκ-Άνκαρα Novasports Start σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:45 EuroLeague – 33η αγων. (εξ αναβολής): Βίρτους Μπολόνια-Παρί Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Τετάρτη 1 Απριλίου

20:00 EuroLeague – 35η αγωνιστική: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Πέμπτη 2 Απριλίου

19:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:00 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

20:30 EuroCup γυναικών-Τελικός 1ος αγώνας: Αθηναϊκός Qualco-Μερσίν Novasports Start & You Tube σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα και ρεπορτάζ του Αποστόλη Λάμπου

21:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Μονακό Novasports2 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:45 EuroLeague: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

22:00 EuroLeague: Μακάμπι-Αναντολού Εφές Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Παρασκευή 3 Απριλίου

19:00 EuroCup – Ημιτελικός 2ος αγώνας Μπαχτσεσεχίρ-Μπεσίκτας Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

20:00 Playmakers Α’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:00 EuroCup – Ημιτελικός 2ος αγώνας Άνκαρα – Μπουργκ Novasports3 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:00 Playmakers Β’ Μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 14:20
ΕΛΛΑΔΑ

Καρυστιανού για Σεβαστίδη: Πόση ντροπή για ένα «Κράτος Δικαίου» – Παρεμβαίνει σε εκκρεμή δίκη, συνενοχή στην συγκάλυψη

ΕΛΛΑΔΑ

Η Ελλάδα αποχαιρετά τη Μαρινέλλα: Αυτή την ώρα η νεκρώσιμη ακολουθία – Έφθασε στη Μητρόπολη ο Κυριάκος Μητσοτάκης (Videos/Photos)

ΕΛΛΑΔΑ

ΕΛΑΣ: «Προσοχή στις απάτες με τις ειδοποιήσεις κλήσεων από τις AI κάμερες – Το μήνυμα ΔΕΝ περιέχει καποιον σύνδεσμο» (photos/video)

1 / 3