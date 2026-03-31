Μουντιάλ: Κλειδώνουν απόψε τα τελευταία 6 εισιτήρια

Τέσσερις ομάδες από την Ευρώπη και δύο από τον υπόλοιπο κόσμο, διεκδικούν απόψε και τα ξημερώματα της Τετάρτης, τα τελευταία εισιτήρια του Μουντιάλ.
Στην Ευρώπη οκτώ ομάδες σε 4 παιχνίδια (όλα στις 21:45) θέλουν να κλείσουν το εισιτήριο για την Αμερική.
Τα βλέμματα όλων στρέφονται κυρίως στην Ιταλία, η οποία ήταν η μεγάλη απούσα στις τελευταίες δύο διοργανώσεις και απόψε θα προσπαθήσει να επιστρέψει, παίζοντας εκτός έδρας με την Βοσνία, η οποία έχει να πάει σε Μουντιάλ από το 2014.
Στη Στοκχόλμη έχει αμφίρροπο ματς μεταξύ Σουηδίας και Πολωνίας, ενώ η Τουρκία αντιμετωπίζει το Κόσοβο σε ματς που είναι ξεκάθαρο φαβορί. Τέλος, ενδιαφέρον έχει η αναμέτρηση Τσεχίας και Δανίας στη Πράγα.
Τα άλλα δύο εισιτήρια κρίνονται τα ξημερώματα στο Μεξικό. Τα μεσάνυχτα το Κονγκό αντιμετωπίζει την Τζαμάικα, ενώ στις 6 το πρωί θα κριθεί το τελευταίο εισιτήριο της διοργάνωσης, με το Ιράκ να αντιμετωπίζει την Βολιβία.
- 21:45 Βοσνία – Ιταλία
- 21:45 Κόσοβο – Τουρκία
- 21:45 Σουηδία – Πολωνία
- 21:45 Τσεχία – Δανία
- 00:00 Κονγκό – Τζαμάικα
- 06:00 Ιράκ – Βολιβία
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
