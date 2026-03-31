search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:29
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.03.2026 10:57

Μουντιάλ: Κλειδώνουν απόψε τα τελευταία 6 εισιτήρια

31.03.2026 10:57
italia-ethniki-panigirismos

Τέσσερις ομάδες από την Ευρώπη και δύο από τον υπόλοιπο κόσμο, διεκδικούν απόψε και τα ξημερώματα της Τετάρτης, τα τελευταία εισιτήρια του Μουντιάλ.

Στην Ευρώπη οκτώ ομάδες σε 4 παιχνίδια (όλα στις 21:45) θέλουν να κλείσουν το εισιτήριο για την Αμερική.

Τα βλέμματα όλων στρέφονται κυρίως στην Ιταλία, η οποία ήταν η μεγάλη απούσα στις τελευταίες δύο διοργανώσεις και απόψε θα προσπαθήσει να επιστρέψει, παίζοντας εκτός έδρας με την Βοσνία, η οποία έχει να πάει σε Μουντιάλ από το 2014.

Στη Στοκχόλμη έχει αμφίρροπο ματς μεταξύ Σουηδίας και Πολωνίας, ενώ η Τουρκία αντιμετωπίζει το Κόσοβο σε ματς που είναι ξεκάθαρο φαβορί. Τέλος, ενδιαφέρον έχει η αναμέτρηση Τσεχίας και Δανίας στη Πράγα.

Τα άλλα δύο εισιτήρια κρίνονται τα ξημερώματα στο Μεξικό. Τα μεσάνυχτα το Κονγκό αντιμετωπίζει την Τζαμάικα, ενώ στις 6 το πρωί θα κριθεί το τελευταίο εισιτήριο της διοργάνωσης, με το Ιράκ να αντιμετωπίζει την Βολιβία.

Τα παιχνίδια

  • 21:45 Βοσνία – Ιταλία
  • 21:45 Κόσοβο – Τουρκία
  • 21:45 Σουηδία – Πολωνία
  • 21:45 Τσεχία – Δανία
  • 00:00 Κονγκό – Τζαμάικα
  • 06:00 Ιράκ – Βολιβία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
data centers
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

pamela_genini_new (1)
ΚΟΣΜΟΣ

cosmotetv_adv
ADVERTORIAL

baby_bear
ΕΛΛΑΔΑ

kazantzidi-new
LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις
tired_woman_new
ΥΓΕΙΑ

synedrio pasok (2)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

aithousa apostolakis tzakri
ΚΑΛΧΑΣ

war_middle_east_new
ΚΟΣΜΟΣ

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:29
data centers
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα: Εθνικό Πλαίσιο για τα Data Centers – Από τη «Ψηφιακή Αποικία» στη «Στρατηγική Αυτονομία»

pamela_genini_new (1)
ΚΟΣΜΟΣ

Ιταλία: Απόλυτη φρίκη – Βεβήλωσαν τη σορο της Πάμελα Τζενίνι, άγνωστοι έκλεψαν το κεφάλι του νεκρού μοντέλου

cosmotetv_adv
ADVERTORIAL

COSMOTE TV: Απρίλιος με την 4η σεζόν του «From» και το «Dracula» με τους Κέιλεμπ Λάντρι Τζόουνς και Κριστόφ Βαλτς

1 / 3