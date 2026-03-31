search
ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 00:50
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

31.03.2026 00:14

Κατασκοπευτικό «θρίλερ» για την πρόκριση στο Μουντιάλ: Στρατιώτης φέρεται να κατέγραφε μυστικά την προπόνηση της Βοσνίας

tropaio-mundial

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση ανάμεσα σε Βοσνία και Ιταλία (31/03/26, 21:45), με φόντο ένα πολύτιμο εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ένα πρωτοφανές περιστατικό ήρθε να ταράξει την προετοιμασία των γηπεδούχων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca», ένας στρατιώτης ιταλικής καταγωγής, ο οποίος υπηρετεί στη Βοσνία στο πλαίσιο της EUFOR (Δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εντοπίστηκε να παρακολουθεί και να καταγράφει σε βίντεο την προπόνηση της εθνικής ομάδας της Βοσνίας στο προπονητικό κέντρο του Μπούτμιρ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κίνησή του ενδέχεται να είχε στόχο τη συλλογή στοιχείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την ιταλική πλευρά.

«Αυτή η ιστορία παραπέμπει περισσότερο σε ταινία. Για αυτό τη διασταυρώσαμε αρκετές φορές πριν τη δημοσιοποιήσουμε», επισημαίνει χαρακτηριστικά το ισπανικό Μέσο, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βοσνίας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για το περιστατικό στέλνοντας επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας προς την EUFOR, ζητώντας εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του στρατιώτη.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, το διακύβευμα παραμένει μεγάλο, καθώς η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο νικητής θα ενταχθεί στον 2ο όμιλο, όπου θα βρει απέναντί του τον Καναδά, το Κατάρ και την Ελβετία.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
texas
nora-valsami-new
tropaio-mundial
mesi-anatoli-234
farmakonisi-aktaioros
Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
tired_woman_new
VASILIS_GOUMAS_NEW
doukas laliwtis skandalidis tsipras
plakias_manesis_ntolka
Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

texas
nora-valsami-new
tropaio-mundial
1 / 3