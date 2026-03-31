Κατασκοπευτικό «θρίλερ» για την πρόκριση στο Μουντιάλ: Στρατιώτης φέρεται να κατέγραφε μυστικά την προπόνηση της Βοσνίας

Λίγες ώρες πριν από την κρίσιμη αναμέτρηση ανάμεσα σε Βοσνία και Ιταλία (31/03/26, 21:45), με φόντο ένα πολύτιμο εισιτήριο για την τελική φάση του Μουντιάλ σε ΗΠΑ, Καναδά και Μεξικό, ένα πρωτοφανές περιστατικό ήρθε να ταράξει την προετοιμασία των γηπεδούχων.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της «Marca», ένας στρατιώτης ιταλικής καταγωγής, ο οποίος υπηρετεί στη Βοσνία στο πλαίσιο της EUFOR (Δύναμη της Ευρωπαϊκής Ένωσης), εντοπίστηκε να παρακολουθεί και να καταγράφει σε βίντεο την προπόνηση της εθνικής ομάδας της Βοσνίας στο προπονητικό κέντρο του Μπούτμιρ.

Οι πληροφορίες αναφέρουν πως η κίνησή του ενδέχεται να είχε στόχο τη συλλογή στοιχείων που θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν από την ιταλική πλευρά.

«Αυτή η ιστορία παραπέμπει περισσότερο σε ταινία. Για αυτό τη διασταυρώσαμε αρκετές φορές πριν τη δημοσιοποιήσουμε», επισημαίνει χαρακτηριστικά το ισπανικό Μέσο, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα της υπόθεσης.

Η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Βοσνίας εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για το περιστατικό στέλνοντας επίσημη επιστολή διαμαρτυρίας προς την EUFOR, ζητώντας εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του στρατιώτη.

Σε αγωνιστικό επίπεδο, το διακύβευμα παραμένει μεγάλο, καθώς η ομάδα που θα επικρατήσει θα εξασφαλίσει την πρόκριση στα τελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ο νικητής θα ενταχθεί στον 2ο όμιλο, όπου θα βρει απέναντί του τον Καναδά, το Κατάρ και την Ελβετία.

