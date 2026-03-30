Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs

Το αναλυτικό πρόγραμμα των φετινών Playoffs της Superleague, για την ανάδειξη του πρωταθλητή, ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (30/3) η διοργανώτρια αρχή.
Η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή 5 Απριλίου, ενώ την αμέσως επόμενη εβδομάδα δεν θα υπάρχει δράση, λόγω των εορτασμών για το Πάσχα.
Η αρχή θα γίνει στις 7 μ.μ. στο γήπεδο της Τούμπας με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, ενώ στις 9 μ.μ. στο στάδιο Καραϊσκάκη θα ξεκινήσει το σπουδαίο Ολυμπιακός-ΑΕΚ.
Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προπορεύεται στην βαθμολογία, έχοντας 60 βαθμούς, έναντι 58 των Πειραιωτών, 57 των Θεσσαλονικιών και 49 των «πρασίνων».
1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου)
2η αγωνιστική (18-19 Απριλίου)
3η αγωνιστική (2-3 Μαϊου)
4η αγωνιστική (9-10 Μαϊου)
5η αγωνιστική (12-13 Μαϊου)
6η αγωνιστική (16-17 Μαϊου)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
