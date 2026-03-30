search
ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 14:34
search
MENU CLOSE
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.03.2026 12:39

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs

olympiakos-aek

Το αναλυτικό πρόγραμμα των φετινών Playoffs της Superleague, για την ανάδειξη του πρωταθλητή, ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (30/3) η διοργανώτρια αρχή.

Η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή 5 Απριλίου, ενώ την αμέσως επόμενη εβδομάδα δεν θα υπάρχει δράση, λόγω των εορτασμών για το Πάσχα.

Η αρχή θα γίνει στις 7 μ.μ. στο γήπεδο της Τούμπας με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, ενώ στις 9 μ.μ. στο στάδιο Καραϊσκάκη θα ξεκινήσει το σπουδαίο Ολυμπιακός-ΑΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προπορεύεται στην βαθμολογία, έχοντας 60 βαθμούς, έναντι 58 των Πειραιωτών, 57 των Θεσσαλονικιών και 49 των «πρασίνων».

Το αναλυτικό πρόγραμμα των Playoffs

1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου)

  • Ολυμπιακός – ΑΕΚ
  • ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (18-19 Απριλίου)

  • ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
  • Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (2-3 Μαϊου)

  • Παναθηναϊκός – ΑΕΚ
  • ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (9-10 Μαϊου)

  • ΑΕΚ – Παναθηναϊκός
  • Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (12-13 Μαϊου)

  • Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός
  • ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική (16-17 Μαϊου)

  • ΑΕΚ – Ολυμπιακός
  • Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rodos-diaswsi-elafinas
ΕΛΛΑΔΑ

dimitriou-thodi-new
LIFESTYLE

EYDAP-1
ADVERTORIAL

ilikiomeni_thessaloniki
ΕΛΛΑΔΑ

houthi_0
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
doukas laliwtis skandalidis tsipras
ΚΑΛΧΑΣ

VASILIS_GOUMAS_NEW
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

plakias_manesis_ntolka
ΕΛΛΑΔΑ

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

war_middle_east_new
ΚΟΣΜΟΣ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

rodos-diaswsi-elafinas
ΕΛΛΑΔΑ

dimitriou-thodi-new
LIFESTYLE

EYDAP-1
ADVERTORIAL

1 / 3