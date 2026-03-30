Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs

Το αναλυτικό πρόγραμμα των φετινών Playoffs της Superleague, για την ανάδειξη του πρωταθλητή, ανακοίνωσε το πρωί της Δευτέρας (30/3) η διοργανώτρια αρχή.

Η 1η αγωνιστική θα διεξαχθεί την ερχόμενη Κυριακή 5 Απριλίου, ενώ την αμέσως επόμενη εβδομάδα δεν θα υπάρχει δράση, λόγω των εορτασμών για το Πάσχα.

Η αρχή θα γίνει στις 7 μ.μ. στο γήπεδο της Τούμπας με το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Παναθηναϊκός, ενώ στις 9 μ.μ. στο στάδιο Καραϊσκάκη θα ξεκινήσει το σπουδαίο Ολυμπιακός-ΑΕΚ.

Υπενθυμίζεται ότι η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προπορεύεται στην βαθμολογία, έχοντας 60 βαθμούς, έναντι 58 των Πειραιωτών, 57 των Θεσσαλονικιών και 49 των «πρασίνων».

Το αναλυτικό πρόγραμμα των Playoffs

1η αγωνιστική (4-5 Απριλίου)

Ολυμπιακός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός

2η αγωνιστική (18-19 Απριλίου)

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

3η αγωνιστική (2-3 Μαϊου)

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

4η αγωνιστική (9-10 Μαϊου)

ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική (12-13 Μαϊου)

Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική (16-17 Μαϊου)

ΑΕΚ – Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ

