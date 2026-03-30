ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 10:44
30.03.2026 10:21

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

Ένας θρύλος του ελληνικού μπάσκετ, ο Βασίλης Γκούμας, πέθανε σε ηλικία 80 χρονών.

Ο Γκούμας ήταν από τους κορυφαίους παίκτες που έβγαλε διαχρονικά το ελληνικό μπάσκετ. Τόσο με την ΑΕΚ και με τον Πανελλήνιο, όσο και με την φανέλα της Εθνικής ομάδας, αλλά και στη Νότια Αφρική όπου έκλεισε την καριέρα του, ο Γκούμας είχε μία σπουδαία καριέρα.

Γεννημένος στον Βόλο το 1946, έπαιξε μπάσκετ από το 1961 έως το 1988. Ο Γκούμας έπαιξε μπάσκετ σε Ελλάδα (Πανελλήνιο, ΑΕΚ, Ηλυσιακό), αλλά και Νότιο Αφρική (Ολυμπιακός Αντίς Αμπέμπα, Αθλητική Λέσχη Γιοχάνεσμπουργκ, Αθλητική Λέσχη Λαουρένσο Μάρκες).

Το 1981 στέφθηκε Κυπελλούχος Ελλάδας ως παίκτης της ΑΕΚ. Όσον αφορά τις ατομικές διακρίσεις, αναδείχθηκε τέσσερις φορές πρώτος σκόρερ στο ελληνικό πρωτάθλημα (1970, 1974, 1975, 1977).

Είναι ο δεύτερος σκόρερ στην ιστορία της Α’ Εθνικής με συνολικά 11.030 πόντους.

Ο Βασίλης Γκούμας φόρεσε τη φανέλα του Πανελληνίου τη σεζόν 1962-63, τη σεζόν 1963-64, την τριετία 1966-69 και στη συνέχεια από το 1970 μέχρι το 1979, πριν αποχωρήσει για να ντυθεί στα κιτρινόμαυρα.

Την εξαετία 1979-85 αγωνίστηκε με τη φανέλα της ΑΕΚ, πριν κλείσει την καριέρα του στον Ηλυσιακό την τριετία 1985-88. Ήταν διεθνής με την Εθνική από το 1966 έως το 1975.

