«Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους»: Mήνυμα Αντετοκούνμπο με πολλούς αποδέκτες

Μήνυμα με πολλούς αποδέκτες έστειλε, τα ξημερώματα της Κυριακής, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Αναρτώντας δύο φωτογραφίες από την αποθεραπεία του, μετά τον τραυματισμό του στο γόνατο στις 16 Μαρτίου, ο Greek Freak έγραψε: «Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους».

Η ανάρτηση έρχεται λίγες μέρες μετά τη φημολογούμενη κόντρα του Γιάννη Αντετοκούνμπο με τους Μιλγουόκι Μπακς, που του ζήτησαν να μείνει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν μετά τον τραυματισμό του.

Στη διαμάχη πήρε θέση και η Ένωση Παικτών του NBA η οποία τόνισε ότι η λίγκα έχει βγάλει έναν κανονισμό που υποχρεώνει τις ομάδες να μην ξεκουράζουν τους παίκτες τους χωρίς λόγο, ώστε να προστατεύεται το θέαμα και η αξιοπιστία του πρωταθλήματος, επισημαίνοντας παράλληλα πως οι κανόνες αυτοί δεν έχουν νόημα αν δεν εφαρμόζονται σωστά.

Ακολούθησε η δήλωση του ιδιοκτήτη της ομάδας, Γουες Έντενς, στο ESPN, σύμφωνα με την οποία για να παραμείνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα πρέπει να ανανεώσει, αλλιώς θα πρέπει οι Μπακς να τον ανταλλάξουν.

«Ο Γιάννης θα μπει στην τελευταία χρονιά του συμβολαίου του, οπότε ένα από τα δύο θα συμβεί: Ή θα υπογράψει επέκταση συμβολαίου ή θα τον ανταλλάξουμε», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έχει συμβόλαιο με τους Μπακς και τη σεζόν 2026-27 το οποίο προβλέπει ότι θα πάρει 58.456.566 δολάρια.

