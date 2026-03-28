Κολύμβηση: Τρία μετάλλια και ένα πανελλήνιο ρεκόρ η Μπιλανάκου στην Πράγα

Η Νεφέλη Μπιλανάκου ήταν η μεγάλη πρωταγωνίστρια από ελληνικής πλευράς, στο ξεκίνημα της πολυεθνούς συνάντησης κολύμβησης εφήβων/νεανίδων (για αθλητές/τριες ηλικίας 16-18 ετών), που διεξάγεται στην Πράγα.

Η κολυμβήτρια του Αιγάλεω ΑΟ κατέκτησε ένα χρυσό ένα ασημένιο μετάλλιο και ένα χάλκινο μετάλλιο στο πρωινό πρόγραμμα της 1ης ημέρας των αγώνων, ενώ κατέρριψε και ένα πανελλήνιο ρεκόρ.

Συγκεκριμένα, η 16χρονη Μπιλανάκου αναδείχθηκε νικήτρια στα 50μ. πεταλούδα με 27.27, λίγο πιο αργά από το 27.07 που είχε κάνει τον περασμένο μήνα στο Χειμερινό Πρωτάθλημα Κατηγοριών, ενώ στα 100μ. ελεύθερο κατέλαβε τη δεύτερη θέση με χρόνο 55.90, βελτιώνοντας σημαντικά το δικό της ρεκόρ Κορασίδων (56.40 από το περσινό μίτινγκ “ Ακρόπολις”, στις 2 Μαϊου 2025 στο ΟΑΚΑ).

Μάλιστα, με την επίδοση αυτή η αθλήτρια του Αιγάλεω ΑΟ πλησίασε και το “στοιχειωμένο” πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων της Νόρας Δράκου (55.63), που “ αντέχει” από το 2010. Η Μπιλανάκου κολύμπησε και στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική, όπου μαζί με τις Δέσποινα Πυρίλη, Σοφία Καραγιαννάκη και Αντωνία Ρακοπούλου τερμάτισαν τρίτες με 4:16.54.

Στα 4Χ100μ. μικτή ομαδική εφήβων, οι Νίκος Παπαθεοδώρου, Βαγγέλης Ντούμας, Γιώργος Κάλανδρος και Βασίλης Χάρα πήραν την πρώτη θέση και με χρόνο 3:42.48 έπιασαν το όριο που είχε θέσει η ΚΟΕ για συμμετοχή στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα εφήβων/νεανίδων του Μονάχου.

Εξαιρετικές εμφανίσεις πραγματοποίησαν επίσης στην Πράγα η Ειρήνη Ψαρουδάκη, η οποία επικράτησε στα 400μ. μικτή ατομική με 4:53.66, και ο Γιάννης Πετράκης, ο οποίος κατέκτησε την πρώτη θέση στα 200μ. ύπτιο με 2:01.12. Στο αντίστοιχο αγώνισμα των κοριτσιών, η Δέσποινα Πυρίλη ήταν τρίτη με 2:18.84, όπως και ο Χρήστος Διαμαντής στα 50μ. πεταλούδα με 24.65.

Πρώτη η Ελλάδα στη μέχρι στιγμής κατάταξη των αγώνων

Στη μέχρι τώρα κατάταξη των αγώνων, η Ελλάδα βρίσκεται στην πρώτη θέση, τόσο στο σύνολο με 105 βαθμούς (έναντι 87 της δεύτερης Τουρκίας), όσο και στις επιμέρους βαθμολογίες στα αγόρια (50β.) και στα κορίτσια (55β.).

Στην πολυεθνή συνάντηση παίδων/κορασίδων (13-15 ετών), που διεξάγεται στο Γκρατς της Αυστρίας, η ελληνική αποστολή κατέκτησε το πρωί του Σαββάτου (28/3) τρία μετάλλια. Ο Μιχάλης Σαββίδης με χρόνο 52.69 πήρε τη δεύτερη θέση στα 100μ. ελεύθερο, όπως και η Καλλιόπη Κουστουμπάρδη στα 50μ. πεταλούδα με 28.28, ενώ ο Γιάννης Κασιμίδης ήταν τρίτος στα 200μ. ύπτιο με 2:07.57.

Οι αγώνες σε Πράγα και Γκρατς συνεχίζονται το απόγευμα και ολοκληρώνονται αύριο.

Αναλυτικά οι ελληνικές συμμετοχές στο πρωινό πρόγραμμα της 1ης ημέρας:

ΠΟΛΥΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε/Ν (Πράγα)

400μ. μικτή ατομική (Ε): Βασίλης Χάρα 5ος 4:35.29

400μ. μικτή ατομική (Ν): Ειρήνη Ψαρουδάκη 1η 4:53.66

100μ. ελεύθερο (Ε): Γιάννης-Φίλιππος Βούλας 8ος 51.80 (εκτός συναγωνισμού Χρήστος Δημανόπουλος 52.06, Κωνσταντής Χουρδάκης 52.33

100μ. ελεύθερο (Ν): Νεφέλη Μπιλανάκου 2η 55.90 π.ρ. κορασίδων

200μ. ύπτιο (Ε): Γιάννης Πετράκης 1ος 2:01.12

200μ. ύπτιο (Ν): Δέσποινα Πυρίλη 3η 2:18.84

50μ. πεταλούδα (Ε): Χρήστος Διαμαντής 3ος 24.65 (εκτός συναγωνισμού Γιώργος Κάλανδρος 24.72, Χρήστος Δημανόπουλος 25.26)

50μ. πεταλούδα (Κ): Νεφέλη Μπιλανάκου 1η 27.27

4Χ100μ. μικτή ομαδική (Ε): Νίκος Παπαθεοδώρου, Βαγγέλης Ντούμας, Γιώργος Κάλανδρος, Βασίλης Χάρα 1οι 3:42.48

4Χ100μ. μικτή ομαδική (Κ): Δέσποινα Πυρίλη, Σοφία Καραγιαννάκη, Αντωνία Ρακοπούλου, Νεφέλη Μπιλανάκου 3ες 4:16.54



ΠΟΛΥΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π/Κ (Γκρατς)

400μ. μικτή ατομική (Π): Γιάννης Παντέρης ακυρώθηκε

400μ. μικτή ατομική (Κ): Δήμητρα Χαλκιά 5η 5:09.98

100μ. ελεύθερο (Π): Μιχάλης Σαββίδης 2ος 52.69 (εκτός συναγωνισμού Κωνσταντίνος Δούκας 54.01)

100μ. ελεύθερο (Κ): Κωνσταντίνα Δανιήλ 6η 1:00.45 (εκτός συναγωνισμού Μυρτώ Γούση 1:01.41)

200μ. ύπτιο (Π): Γιάννης Κασιμίδης 3ος 2:07.57

200μ. ύπτιο (Κ): Γεωργία Πετρουδάκη 6η 2:25.13

50μ. πεταλούδα (Π): Μιχάλης Σαββίδης 4ος 26.02 (εκτός συναγωνισμού Δημήτρης Τζουμής 27.17, Νίκος-Πανορμίτης Παναγιωτακόπουλος 27.35)

50μ. πεταλούδα (Κ): Καλλιόπη Κουστουμπάρδη 2η 28.28

4Χ100μ. μικτή ομαδική (Π): Γιάννης Κασιμίδης, Βασίλης Καζάκος Νίκος Γιαννιδάκης, Μιχάλης Σαββίδης 4οι 3:59.59

4Χ100μ. μικτή ομαδική (Κ): Γεωργία Πετρουδάκη, Αννα Μαρία Δασκαλάκη, Καλλιόπη Κουστουμπάρδη, Κωνσταντίνα Δανιήλ έβδομες με 4:28.37

