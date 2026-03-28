Η εθνική του Ιράν απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς του σχολείου στην πατρίδα τους

Τα μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών του Ιράν, απέτισαν φόρο τιμής το βράδυ της Παρασκευής (27/3), κατά την διάρκεια ανάκρουσης των εθνικών ύμνων, πριν τον φιλικό αγώνα με την Νιγηρία (οι Αφρικανοί νίκησαν με 2-1 και το γκολ του Ιράν πέτυχε ο Ταρέμι του Ολυμπιακού), στα δεκάδες θύματα αεροπορικής επιδρομής που αποδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον ενός δημοτικού σχολείου στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Ο αγώνας διεξήχθη στην πόλη Μπελέκ, κοντά στην Αττάλεια και κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου τους, οι Ιρανοί παίκτες, φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια και κρατούσαν ροζ και μοβ σχολικές τσάντες στολισμένες με κορδέλες, τις οποίες στη συνέχεια έβαλαν στα πόδια τους.



Η επίθεση σε σχολείο, στην πόλη Μινάμπ του νότιου Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, σκότωσε τουλάχιστον 170 άτομα, συμπεριλαμβανομένων μαθητών και δασκάλων, σύμφωνα με ιρανικές πηγές. Συνέβη την πρώτη ημέρα της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ανταπέδωσε κτυπώντας στόχους στο Ισραήλ και στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα μιας αμερικανικής στρατιωτικής έρευνας που ανέφεραν οι New York Times, ένας αμερικανικός πύραυλος Tomahawk έπληξε το δημοτικό σχολείο λόγω σφάλματος στόχευσης.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός βομβάρδιζε μια παρακείμενη ιρανική βάση, της οποίας κάποτε ανήκε το σχολικό κτίριο. Οι συντεταγμένες του στόχου είχαν προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας ξεπερασμένα δεδομένα, ανέφερε η εφημερίδα.

Η Τεχεράνη κατήγγειλε την επίθεση ως «υπολογισμένη» από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ -ακόμη δε, κατηγόρησε το Ιράν- πριν υποχωρήσει εν μέρει και δηλώσει ότι θα «αποδεχόταν» το αποτέλεσμα μιας έρευνας που άρχισε το Πεντάγωνο.

