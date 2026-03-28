Η εθνική του Ιράν απέτισε φόρο τιμής στους νεκρούς του σχολείου στην πατρίδα τους

ethniki iran (1)

Τα μέλη της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου ανδρών του Ιράν, απέτισαν φόρο τιμής το βράδυ της Παρασκευής (27/3), κατά την διάρκεια ανάκρουσης των εθνικών ύμνων, πριν τον φιλικό αγώνα με την Νιγηρία (οι Αφρικανοί νίκησαν με 2-1 και το γκολ του Ιράν πέτυχε ο Ταρέμι του Ολυμπιακού), στα δεκάδες θύματα αεροπορικής επιδρομής που αποδόθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες εναντίον ενός δημοτικού σχολείου στις 28 Φεβρουαρίου, την πρώτη ημέρα του πολέμου στην Μέση Ανατολή.

Ο αγώνας διεξήχθη στην πόλη Μπελέκ, κοντά στην Αττάλεια και κατά την ανάκρουση του εθνικού ύμνου τους, οι Ιρανοί παίκτες, φορούσαν μαύρα περιβραχιόνια και κρατούσαν ροζ και μοβ σχολικές τσάντες στολισμένες με κορδέλες, τις οποίες στη συνέχεια έβαλαν στα πόδια τους. 
    
Η επίθεση σε σχολείο, στην πόλη Μινάμπ του νότιου Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, σκότωσε τουλάχιστον 170 άτομα, συμπεριλαμβανομένων μαθητών και δασκάλων, σύμφωνα με ιρανικές πηγές. Συνέβη την πρώτη ημέρα της επίθεσης των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, που ανταπέδωσε κτυπώντας στόχους στο Ισραήλ και στην ευρύτερη περιοχή. 

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα μιας αμερικανικής στρατιωτικής έρευνας που ανέφεραν οι New York Times, ένας αμερικανικός πύραυλος Tomahawk έπληξε το δημοτικό σχολείο λόγω σφάλματος στόχευσης.

Η εφημερίδα ανέφερε ότι ο αμερικανικός στρατός βομβάρδιζε μια παρακείμενη ιρανική βάση, της οποίας κάποτε ανήκε το σχολικό κτίριο. Οι συντεταγμένες του στόχου είχαν προσδιοριστεί χρησιμοποιώντας ξεπερασμένα δεδομένα, ανέφερε η εφημερίδα. 

Η Τεχεράνη κατήγγειλε την επίθεση ως «υπολογισμένη» από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αρχικά αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή των ΗΠΑ -ακόμη δε, κατηγόρησε το Ιράν- πριν υποχωρήσει εν μέρει και δηλώσει ότι θα «αποδεχόταν» το αποτέλεσμα μιας έρευνας που άρχισε το Πεντάγωνο.

Ενόχληση Γιασικεβίτσιους με δημοσιογράφο που πάσχιζε να διαβάσει ερώτηση από κινητό: «Πήγατε σε σχολή;… Είναι φυσιολογικό αυτό;» (Video)

Τάιγκερ Γουντς: Συνελήφθη μετά από τροχαίο στη Φλόριντα – Στο μικροσκόπιο η χρήση ουσιών

Euroleague: Στην εξάδα με «100άρα» και σούπερ Ναν ο Παναθηναϊκός, 107-97 τη Μονακό στο ΟΑΚΑ

google_news_icon

doukas_synedrio_pasok_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ»

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Μερτς με τον Τραμπ – «Αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων»

tsouros_germanou_ouggarezos
MEDIA

Γερμανού για κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: «Από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, έχει κάνει… πεντάρια ξεγυρισμένα»

mantzos (1) (1)
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μάντζος στο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ: «Σχεδιάζουμε μαζί την Ελλάδα που αξίζουμε»

liagkas_kwnstantaras
MEDIA

Κωνσταντάρας κατά Λιάγκα για Κατσαρίδη: «Ήταν μειωτικός, το έχει ξανακάνει σε βοηθό αρχισυντάκτη»

iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη-Φάντασμα: Γιατί 300.000 Έλληνες επιστρέφουν στο μεροκάματο

zeibegkiko new
ΕΛΛΑΔΑ

Το ζεϊμπέκικο στην πλατεία Συντάγματος μετά την στρατιωτική παρέλαση που έγινε viral (video)

ap-houthi11
ΚΟΣΜΟΣ

H Υεμένη μπαίνει στον πόλεμο: «Επιτεθήκαμε με βαλλιστικούς πυραύλους στο Ισραήλ» – Φόβοι ευρείας κλιμάκωσης μετά την εμπλοκή των Χούθι

israel-2347
ΚΟΣΜΟΣ

Ισραήλ: Πώς ο πόλεμος με το Ιράν διέλυσε την εικόνα μίας άτρωτης χώρας

ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:18
doukas_synedrio_pasok_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χάρης Δούκας: «Δεν πρέπει να συγκυβερνήσουμε σε κανένα σενάριο με τη ΝΔ»

friedrich-merz
ΚΟΣΜΟΣ

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Έξαλλος ο Μερτς με τον Τραμπ – «Αν θέλετε να βοηθήσουμε, τότε παρακαλώ ρωτήστε μας εκ των προτέρων»

tsouros_germanou_ouggarezos
MEDIA

Γερμανού για κόντρα Ουγγαρέζου – Τσουρού: «Από τότε που ξεκίνησε όλο αυτό, έχει κάνει… πεντάρια ξεγυρισμένα»

