ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 12:26
28.03.2026 12:14

Ενόχληση Γιασικεβίτσιους με δημοσιογράφο που πάσχιζε να διαβάσει ερώτηση από κινητό: «Πήγατε σε σχολή;… Είναι φυσιολογικό αυτό;» (Video)

arthrou-giasikevitsious (1)

Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις με 82-92 στην Τουρκία, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους να εκνευρίζεται στη συνέντευξη τύπου με δημοσιογράφο μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα ο Λιθουανός τεχνικός ενοχλήθηκε από δημοσιογράφο που του έκανε ερώτηση μέσα στην αίθουσα, την οποία διάβαζε με μεγάλη δυσκολία μέσα από τον κινητό του.

Ο Σάρας νευρίασε και του απεύθυνε τον λόγο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά:

«Πήγατε σε σχολή δημοσιογραφίας για κάνετε ερωτήσεις από το τηλέφωνο; Είναι αυτό φυσιολογικό; Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, πώς κάνετε ερωτήσεις; Απλά ρωτήστε φυσιολογικά, μιλήστε».

Στη συνέχεια του έγινε η ερώτηση με τον ίδιο να απαντάει, φανερά εκνευρισμένος.

pavlos-marinakis-28-8-25
trudeau_perry_new
syriza
christopoulou-new
syntaxiouxoi_new
iisous-nazaret-new
zeibegkiko new
isrtail iran pyravloi – new
plevris_thanos_new_123
pavlos-marinakis-28-8-25
arthrou-giasikevitsious (1)
trudeau_perry_new
