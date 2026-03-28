Ενόχληση Γιασικεβίτσιους με δημοσιογράφο που πάσχιζε να διαβάσει ερώτηση από κινητό: «Πήγατε σε σχολή;… Είναι φυσιολογικό αυτό;» (Video)

Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις με 82-92 στην Τουρκία, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους να εκνευρίζεται στη συνέντευξη τύπου με δημοσιογράφο μετά τη λήξη της αναμέτρησης.
Συγκεκριμένα ο Λιθουανός τεχνικός ενοχλήθηκε από δημοσιογράφο που του έκανε ερώτηση μέσα στην αίθουσα, την οποία διάβαζε με μεγάλη δυσκολία μέσα από τον κινητό του.
Ο Σάρας νευρίασε και του απεύθυνε τον λόγο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά:
«Πήγατε σε σχολή δημοσιογραφίας για κάνετε ερωτήσεις από το τηλέφωνο; Είναι αυτό φυσιολογικό; Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, πώς κάνετε ερωτήσεις; Απλά ρωτήστε φυσιολογικά, μιλήστε».
Στη συνέχεια του έγινε η ερώτηση με τον ίδιο να απαντάει, φανερά εκνευρισμένος.
