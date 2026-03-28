Ενόχληση Γιασικεβίτσιους με δημοσιογράφο που πάσχιζε να διαβάσει ερώτηση από κινητό: «Πήγατε σε σχολή;… Είναι φυσιολογικό αυτό;» (Video)

Η Φενέρμπαχτσε ηττήθηκε από τη Ζάλγκιρις με 82-92 στην Τουρκία, με τον Σάρας Γιασικεβίτσιους να εκνευρίζεται στη συνέντευξη τύπου με δημοσιογράφο μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

Συγκεκριμένα ο Λιθουανός τεχνικός ενοχλήθηκε από δημοσιογράφο που του έκανε ερώτηση μέσα στην αίθουσα, την οποία διάβαζε με μεγάλη δυσκολία μέσα από τον κινητό του.

Sarunas Jasikevicius, sorulan İngilizce soru uzun olunca:



"Bu tarz soruları telefondan sormak için mi gazetecilik okuluna gidiyorsun? Sence bu normal mi?"

Ο Σάρας νευρίασε και του απεύθυνε τον λόγο, λέγοντάς του χαρακτηριστικά:

«Πήγατε σε σχολή δημοσιογραφίας για κάνετε ερωτήσεις από το τηλέφωνο; Είναι αυτό φυσιολογικό; Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, πώς κάνετε ερωτήσεις; Απλά ρωτήστε φυσιολογικά, μιλήστε».

Στη συνέχεια του έγινε η ερώτηση με τον ίδιο να απαντάει, φανερά εκνευρισμένος.

Τάιγκερ Γουντς: Συνελήφθη μετά από τροχαίο στη Φλόριντα – Στο μικροσκόπιο η χρήση ουσιών

Euroleague: Στην εξάδα με «100άρα» και σούπερ Ναν ο Παναθηναϊκός, 107-97 τη Μονακό στο ΟΑΚΑ

Μουντιάλ 2026: Έκανε την έκπληξη το Κόσοβο και παίζει «τελικό» με την Τουρκία – Προκρίθηκαν Ιταλία, Δανία, Σουηδία, Τσεχία, Βοσνία και Πολωνία





