Αποκαλυπτικός Σάσα Βεζένκοφ στο Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου – Μια συνέντευξη «χωρίς φίλτρο» στο 1ο επεισόδιο της νέας σειράς vidcast με χορηγό την Allwyn

Πρεμιέρα με έναν MVP των παρκέ, που αποδεικνύεται εξίσου δυνατός και στο παιχνίδι των αποκαλύψεων, κάνει σήμερα το Game On με τη Ντορέττα Παπαδημητρίου. Με πρώτο καλεσμένο τον Σάσα Βεζένκοφ, η νέα σειρά vidcast powered by Allwyn έρχεται για να ταράξει τα νερά, με κορυφαίους αθλητές «χωρίς φίλτρο» και ιστορίες που πάνε πέρα από το σκορ.

Παίκτης υψηλών ταχυτήτων εντός κι εκτός γηπέδων, ο Σάσα Βεζένκοφ ήταν η προφανής επιλογή για να κάνει ποδαρικό στο πρώτο Game On της Ντορέττας Παπαδημητρίου.

Μπαίνοντας στο στούντιο με buzzer-beater διάθεση, ο power forward του Ολυμπιακού ξεδιπλώνει on camera τη διαδρομή του από τα παιδικά, «πολυταξιδεμένα» του χρόνια, μέχρι τις μεγάλες νίκες και ήττες που τον διαμόρφωσαν.

Μιλάει ανοιχτά για τις στιγμές και τους ανθρώπους που καθόρισαν την πορεία του, τον ηγετικό ρόλο του στον Ολυμπιακό, τον coach Γιώργο Μπαρτζώκα και τα μαθήματα που πήρε από το πέρασμά του στο NBA.

Ανατρέχει στη συμβουλή του Βασίλη Σπανούλη που συνεχίζει να τον συνοδεύει μέχρι σήμερα, ενώ ανοίγει κι ένα πιο προσωπικό κεφάλαιο, μιλώντας για στιγμές της καθημερινότητάς του μακριά από τα φώτα, για τις μουσικές και τις ταινίες που επιλέγει στις ώρες χαλάρωσης, αλλά και για το πώς βιώνει τη δημοσιότητα.

Σε μια κουβέντα χωρίς υπεκφυγές, ο Σάσα Βεζένκοφ απαντά και στις πιο προσωπικές ερωτήσεις της Ντορέττας Παπαδημητρίου: από το αν σκέφτεται το ενδεχόμενο της οικογένειας μέχρι το μήνυμα που θα έστελνε σήμερα στον μικρό Σάσα, αν μπορούσε να σταθεί απέναντί του.

Δείτε το βίντεο: