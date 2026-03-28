ΣΑΒΒΑΤΟ 28.03.2026 15:19
28.03.2026 14:17

Αταμάν: «Ετοιμοι να νικήσουμε και τον Ολυμπιακό»

Με τον Κέντρικ Ναν (25π.) να… χορεύει για ακόμη ένα βράδυ στο παρκέ και τον Παναθηναϊκό να πιάνει και πάλι… 100άρα, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν στο Telekom Center Athens την τέταρτη διαδοχική νίκη τους στη Euroleague, βελτίωσαν σε 20-14 το ρεκόρ τους και πάτησαν εξάδα! Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν… παρέσυρε και τη Μονακό των… εννέα παικτών, για την 34η αγωνιστική και με το τελικό 107-97 κάλυψαν και την διαφορά της ήττας του (92-84) στον πρώτο γύρο στο Πριγκιπάτο, που του δίνει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Λίγο μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο προπονητής των «πρασίνων», συνεχάρη τους παίκτες του, τονίζοντας ότι πλέον είναι έτοιμοι για την νίκη και στο ντέρμπι «αιωνίων» για το πρωτάθλημα με τον Ολυμπιακό (30/3, 19:00).

«ΟΚ, καλή δουλειά. Πήραμε τη νίκη και και τη διαφορά με τη Μονακό. Αλλά τώρα έχουμε τρεις αγώνες εκτός και κάθε ματς είναι τελικός. Δεν έχουμε εξασφαλίσει τίποτε ακόμη μέχρι τώρα. Φυσικά, τώρα την Δευτέρα έχουμε το ντέρμπι απέναντι στον Ολυμπιακό, οπότε θα είμαστε έτοιμοι για ένα καλό παιχνίδι και για να νικήσουμε κι’ αυτό το ματς», επισήμανε απευθυνόμενος στους παίκτες του, ο τούρκος προπονητής. 

