Euroleague: Στην εξάδα με «100άρα» και σούπερ Ναν ο Παναθηναϊκός, 107-97 τη Μονακό στο ΟΑΚΑ

Με τον Κέντρικ Ναν (25π.) να… χορεύει για ακόμη ένα βράδυ στο παρκέ και τον Παναθηναϊκό να πιάνει και πάλι… 100άρα, οι «πράσινοι» πανηγύρισαν στο Telekom Center Athens την τέταρτη διαδοχική νίκη τους στη Euroleague, βελτίωσαν σε 20-14 το ρεκόρ τους και πάτησαν εξάδα!

Το σύνολο του Εργκίν Αταμάν… παρέσυρε και τη Μονακό των… εννέα παικτών, για την 34η αγωνιστική και με το τελικό 107-97 κάλυψαν και τη διαφορά της ήττας του (92-84) στον πρώτο γύρο στο Πριγκιπάτο, που του δίνει το πάνω χέρι σε περίπτωση ισοβαθμίας. Παράλληλα, έδωσε τέλος στο σερί των τριών διαδοχικών νικών των Μονεγάσκων, που υποχώρησαν στο 19-15.

Μετά από ένα άστοχο πρώτο δεκάλεπτο, ο Παναθηναϊκός επιστράτευσε μέχρι το ημίχρονο την άμυνα του, βρήκε το πολυπόθητο τρίποντο και μπήκε πρόωρα σε τροχιά νίκης, παλεύοντας στο υπόλοιπο της αναμέτρησης να κρατήσει τη διαφορά των +9 πόντων που έψαχνε, στόχος που τελικά επετεύχθη!

Ο Κέντρικ Ναν ήταν και πάλι απολαυστικός και ενορχηστρωτής της επίθεσης, κυρίως στο δεύτερο εντυπωσιακό δεύτερο δεκάλεπτο των «πράσινων», διάστημα κατά το οποίο ο Παναθηναϊκός πήρε βοήθειες από τα 6,75 και από τον Μάριους Γκριγκόνις!

Μία αμυντική χαλάρωση στον… επίλογο, έθεσε σε κίνδυνο τη διαφορά, αλλά ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις όπλισε όταν έπρεπε από τα 6,75, η άμυνα στην τελευταία επίθεση της Μονακό ήταν αποτελεσματική και η αυλαία έπεσε με το «τριφύλλι» στο +10!

Εκτός του Ναν, με διψήφιο αριθμό πόντων τελείωσαν τον αγώνα και οι Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις (12π.), Τι Τζέι Σορτς (12π.), Χουάντσο Ερνανγκόμεθ (11π.) και Κώστας Σλούκας (10π., 7ασ.). Άγγιξε το νταμπλ νταμλ ο Ματίας Λεσόρ με 9 πόντους και 8 ριμπάουντ. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ισπανός διακομίστηκε αμέσως μετά το ματς στο νοσοκομείο, καθώς αγωνίστηκε με πόνους στο στομάχι.

Από τη Μονακό πάλεψε ο Έλι Οκόμπο με 24 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 15-16, 52-35, 78-62, 107-97

Αποτελέσματα – 34η αγωνιστική

Τρίτη 10/3

Παρί-Ολυμπιακός 87-104

Πέμπτη 26/3

Αρμάνι Μιλάνο-Βίρτους Μπολόνια 103-87

Μπάγερν Μονάχου-Βιλερμπάν 93-83

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Dubai Basketball 104-100

Ρεάλ Μαδρίτης-Αναντολού Εφές 82-71

Παρασκευή 27/3

Φενέρμπαχτσε-Ζάλγκιρις Κάουνας 82-92

Παναθηναϊκός-Μονακό 107-97

21:30 Μπαρτσελόνα-Ερυθρός Αστέρας

21:30 Μπασκόνια-Χάποελ Τελ Αβίβ

21:30 Παρτίζαν-Βαλένθια

Κατάταξη

Φενέρμπαχτσε 23-11

Ολυμπιακός 22-12

Ρεάλ Μαδρίτης 22-12

Βαλένθια 21-12

Χάποελ Τελ Αβίβ 20-12

Παναθηναϊκός 20-14

Ζάλγκιρις Κάουνας 20-14

Μπαρτσελόνα 19-14

Ερυθρός Αστέρα 19-14

Μονακό 19-15

Μακάμπι Τελ Αβίβ 17-16

Dubai Basketball 17-17

Αρμάνι Μιλάνο 17-17

Μπάγερν Μονάχου 14-20

Βίρτους Μπολόνια 13-20

Παρτίζαν 13-20

Παρί 12-21

Αναντολού Εφές 10-24

Μπασκόνια 9-24

Βιλερμπάν 8-26

*Εκκρεμεί η αναμέτρηση Μακάμπι-Χάποελ για την 30ή αγωνιστική (12/04, 22:15) και το Βίρτους – Παρί (31/03, 21:45) για την 33η αγωνιστική.

Επόμενη αγωνιστική (35η)

Τετάρτη 01/04:

20:00: Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε

Πέμπτη 02/04:

20:00: Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα

20:00: Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός

21:00: Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν

21:00: Dubai Basketball-Μονακό

21:45: Παρί-Αρμάνι Μιλάνο

22:00: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Αναντολού Εφές

Παρασκευή 03/04:

21:00: Βιλερμπάν-Ολυμπιακός

21:30: Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια

21:30: Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης

