Σεμένια: «Ασέβεια προς τις γυναίκες η απόφαση της ΔΟΕ για επαλήθευση φύλου»

Η Νοτιοαφρικανή και δις Ολυμπιονίκης στα 800 μέτρα, Κάστερ Σεμένια, δήλωσε σήμερα (29/3) ότι η επαναφορά των τεστ επαλήθευσης φύλου από τη ΔΟΕ για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028, αποτελεί «ασέβεια προς τις γυναίκες».

Η πρώην πρωταθλήτρια εξέφρασε επίσης την απογοήτευσή της για το γεγονός ότι το μέτρο ελήφθη υπό την ηγεσία της νέας προέδρου της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι από την Ζιμπάμπουε.

«Σε προσωπικό επίπεδο, το γεγονός ότι είναι γυναίκα από την Αφρική, ποιος ξέρει πόσο επηρεάζονται οι Αφρικανές γυναίκες και οι γυναίκες στον Παγκόσμιο Νότο από αυτό το ζήτημα, φυσικά και προκαλεί βλάβη», δήλωσε η Σεμένια σε συνέντευξη Τύπου, στο Κέιπ Τάουν και στο περιθώριο αθλητικής εκδήλωσης.

«Ως γυναίκα, γιατί να υποβληθείς σε ελέγχους για να αποδείξεις ότι ανήκεις κάπου; Είναι σαν εμείς, ως γυναίκες, να πρέπει τώρα να αποδείξουμε ότι αξίζουμε να συμμετέχουμε στον αθλητισμό. Είναι ασέβεια προς τις γυναίκες», πρόσθεσε.

