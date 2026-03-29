Κολύμβηση: Σταθερά πρώτη η Ελλάδα στην Πράγα – Νίκες για Ντούμα και Παπαθεοδώρου

Η Ελλάδα διατηρεί σταθερά την πρώτη θέση της γενικής κατάταξης στην πολυεθνή συνάντηση κολύμβησης εφήβων/νεανίδων (για αθλητές/τριες ηλικίας 16-18 ετών), που διεξάγεται στην Πράγα.
Στα οκτώ αγωνίσματα του πρωινού προγράμματος της 2ης ημέρας, η «γαλανόλευκη» αποστολή κατέκτησε δύο χρυσά, ένα ασημένιο και ένα χάλκινο μετάλλιο και στο σύνολο έφτασε τους 263 βαθμούς, έχοντας δημιουργήσει μία καλή διαφορά από την Τουρκία, που ακολουθεί με 239. Η χώρα μας προηγείται και στην επιμέρους βαθμολογία των αγοριών, οριακά μπροστά από την Τουρκία (130 έναντι 129β.), ενώ στα κορίτσια είναι δεύτερη με 133 βαθμούς, έναντι 140 της προπορευόμενης Ουγγαρίας.
Ο Βαγγέλης Ντούμας δεν χρειάστηκε καν να πλησιάσει το ρεκόρ του (59.77) για να πάρει την πρώτη θέση στα 100μ. πρόσθιο με χρόνο 1:02.22, ενώ άνετη νίκη πανηγύρισε ο Νίκος Παπαθεοδώρου στα 50μ. ύπτιο με 25.82. Ο Κωνσταντής Χουρδάκης πήρε τη δεύτερη θέση στα 1.500μ. ελεύθερο με 15:33.25 και η Σοφία Καραγιαννάκη ήταν τρίτη στα 100μ. πρόσθιο με 1:11.56. Σημαντικές βαθμολογικά ήταν και οι δύο τέταρτες θέσεις της Δέσποινας Πυρίλη, που μέσα σε λίγη ώρα κολύμπησε 200μ. ελεύθερο και 50μ. ύπτιο.
Στπ Γκρατς της Αυστρίας, όπου διεξάγεται η αντίστοιχη συνάντηση για κολυμβητές/τριες ηλικίες 13-15 ετών, η ελληνική αποστολή κατέκτησε το πρωί δύο ασημένια μετάλλια, με τον Κωνσταντίνο Δούκα στα 200μ. ελεύθερο (1:56.30) και τον Γιάννη Παντέρη στα 1.500μ. ελεύθερο (16:24.41).
Οι αγώνες σε Πράγα και Γκρατς ολοκληρώνονται το απόγευμα.
Αναλυτικά οι ελληνικές συμμετοχές στο πρωινό πρόγραμμα της 2ης ημέρας:
ΠΟΛΥΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Ε/Ν (Πράγα)
1.500μ. ελεύθερο (Ε): Κωνσταντής Χουρδάκης 2ος 15:33.25
100μ. πρόσθιο (Ν): Σοφία Καραγιαννάκη 3η 1:11.56 (εκτός συναγωνισμού Αλεξάνδρα Δοξιάδη 1:12.54)
100μ. πρόσθιο (Ε): Βαγγέλης Ντούμας 1ος 1:02.22
200μ. ελεύθερο (Ν): Δέσποινα Πυρίλη 4η 2:04.67 (εκτός συναγωνισμού Μαρία Ευφροσύνη Στρατάκη 2:09.68)
200μ. ελεύθερο (Ε): Βασίλης Χάρα 8ος 1:54.71 (εκτός συναγωνισμού Γιάννης Φίλιππος Βούλας 1:54.26)
50μ. ύπτιο (Ν): Δέσποινα Πυρίλη 4η 29.49
50μ. ύπτιο (Ε): Νίκος Παπαθεοδώρου 1ος 25.82 (εκτός συναγωνισμού Γιάννης Πετράκης 26.64)
800μ. ελεύθερο (Ν): Αντωνία Ρακοπούλου 4η 9:03.55 (εκτός συναγωνισμού Ειρήνη Ψαρουδάκη 9:04.39)
ΠΟΛΥΕΘΝΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ Π/Κ (Γκρατς)
1.500μ. ελεύθερο (Π): Γιάννης Παντέρης 2ος 16:24.41
100μ. πρόσθιο (Κ): Αννα Μαρία Δασκαλάκη 5η 1:12.96
100μ. πρόσθιο (Π): Βασίλης Καζάκος 7ος 1:08.74 (εκτός συναγωνισμού Νίκος-Πανορμίτης Παναγιωτακόπουλος 1:10.38)
200μ. ελεύθερο (Π): Κωνσταντίνος Δούκας 2ος 1:56.30
50μ. ύπτιο (Κ): Γεωργία Πετρουδάκη 9η 31.64
50μ. ύπτιο (Π): Μάριος-Βίκτωρας Παναγούλης 5ος 28.44 (εκτός συναγωνισμού Γιάννης Κασιμίδης 28.35)
800μ. ελεύθερο (Κ): Μυρτώ Γούση 7η 9:26.57
