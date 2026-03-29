Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτοπής της Αφρικανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου λόγω του Κόπα Άφρικα

Μετά την απόφαση του διοικητικού οργάνου του αφρικανικού ποδοσφαίρου να απονείμει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο, δύο μήνες μετά τη νίκη της Σενεγάλης στο γήπεδο, κάθε απόφαση σχολιάζεται.

Αυτή την Κυριακή, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της CAF στο Κάιρο. Πριν από αυτή τη συνεδρίαση, ο Βερόν Μοσένγκο-Όμπα, ο επί μακρόν γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας για πάνω από τρεις δεκαετίες, ανακοίνωσε την αποχώρησή του σε μια επιστολή, στην οποία εξέφραζε την εμπιστοσύνη του ότι θα άφηνε πίσω του μια CAF πιο ευημερούσα από ποτέ:

«Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς επαγγελματικής καριέρας αφιερωμένης σε ένα ιδανικό ποδόσφαιρο που ενώνει, εκπαιδεύει και δημιουργεί ευκαιρίες γεμάτες ελπίδα, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως γενικός γραμματέας της CAF για να επιδιώξω πιο προσωπικά έργα», έγραψε ο Μοσένγκο-Όμπα.

«Τώρα που μπόρεσα να διαλύσω τις υποψίες που κάποιοι έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να μου ρίξουν, μπορώ να αποσυρθώ ειρηνικά και χωρίς περιορισμούς, αφήνοντας πίσω μου μια CAF που είναι πιο ευημερούσα από ποτέ» ανέφερε απαντώντας ουσιαστικά στα σχόλια ότι πίσω από την απόφαση-σκάνδαλο, αυτός ήταν που ενέδωσε.

Διαβάστε επίσης:

Διαβάστε επίσης:

