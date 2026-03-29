search
ΚΥΡΙΑΚΗ 29.03.2026 21:01
search
MENU CLOSE
Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτοπής της Αφρικανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου λόγω του Κόπα Άφρικα

copa-africa

Μετά την απόφαση του διοικητικού οργάνου του αφρικανικού ποδοσφαίρου να απονείμει το Κύπελλο Εθνών Αφρικής στο Μαρόκο, δύο μήνες μετά τη νίκη της Σενεγάλης στο γήπεδο, κάθε απόφαση σχολιάζεται.

Αυτή την Κυριακή, πραγματοποιήθηκε συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της CAF στο Κάιρο. Πριν από αυτή τη συνεδρίαση, ο Βερόν Μοσένγκο-Όμπα, ο επί μακρόν γενικός γραμματέας της Συνομοσπονδίας για πάνω από τρεις δεκαετίες, ανακοίνωσε την αποχώρησή του σε μια επιστολή, στην οποία εξέφραζε την εμπιστοσύνη του ότι θα άφηνε πίσω του μια CAF πιο ευημερούσα από ποτέ:

«Μετά από περισσότερα από 30 χρόνια διεθνούς επαγγελματικής καριέρας αφιερωμένης σε ένα ιδανικό ποδόσφαιρο που ενώνει, εκπαιδεύει και δημιουργεί ευκαιρίες γεμάτες ελπίδα, αποφάσισα να παραιτηθώ από τη θέση μου ως γενικός γραμματέας της CAF για να επιδιώξω πιο προσωπικά έργα», έγραψε ο Μοσένγκο-Όμπα.

«Τώρα που μπόρεσα να διαλύσω τις υποψίες που κάποιοι έχουν καταβάλει μεγάλη προσπάθεια να μου ρίξουν, μπορώ να αποσυρθώ ειρηνικά και χωρίς περιορισμούς, αφήνοντας πίσω μου μια CAF που είναι πιο ευημερούσα από ποτέ» ανέφερε απαντώντας ουσιαστικά στα σχόλια ότι πίσω από την απόφαση-σκάνδαλο, αυτός ήταν που ενέδωσε.

Διαβάστε επίσης:

Σεμένια: «Ασέβεια προς τις γυναίκες η απόφαση της ΔΟΕ για επαλήθευση φύλου»

Formula 1: Ο Κίμι Αντονέλι θριάμβευσε και στη Σούζουκα

«Το να προσεύχεστε για την πτώση μου δεν σας κάνει θρήσκους»: Mήνυμα Αντετοκούνμπο με πολλούς αποδέκτες

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
vanessa trump
LIFESTYLE

Αυστηρό τελεσίγραφο της Βανέσα Τραμπ στον σύντροφό της, Τάιγκερ Γουντς, μετά τη σοκαριστική σύλληψη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ

peripoliko_nyxta_new4
ΕΛΛΑΔΑ

Κοριτσάκι 4 ετών περιφερόταν μόνο του στο Μαρούσι – Συνελήφθη η μητέρα του

copa-africa
evia_diasosi1
ΕΛΛΑΔΑ

Εύβοια: Μεγάλη επιχείρηση για τον απεγκλωβισμό τραυματισμένου αναβάτη Enduro

apergia-olme-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σε στάση εργασίας κατεβαίνει η ΟΛΜΕ την Τετάρτη για τα Ωνάσεια Σχολεία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
iisous-nazaret-new
LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

akylas-new
MEDIA

Eurovision 2026: Σε ποια θέση βρίσκεται ο Akylas με το «Ferto» στα στοιχήματα (Video)

polemos_mesi_anatoli
ΚΟΣΜΟΣ

Φουντώνουν οι φλόγες του πολέμου στη Μέση Ανατολή: Αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές κοντά στα Στενά του Ορμούζ - Πλήγματα σε ενεργειακές και βιομηχανικές υποδομές, όλες οι εξελίξεις

oikonomou-tsipras111
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Αλέξης Τσίπρας - Γιάννης Οικονόμου: Η απρόσμενη συνάντησή τους στη Λαμία

aeroplanoforo new
ΚΟΣΜΟΣ

«Ελάτε, σας περιμένουμε» απαντά η Τεχεράνη στα σχέδια των ΗΠΑ για χερσαίες επιχειρήσεις - Απειλεί να χτυπήσει το αεροπλανοφόρο USS Abraham Lincoln

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

vanessa trump
LIFESTYLE

peripoliko_nyxta_new4
ΕΛΛΑΔΑ

copa-africa
1 / 3