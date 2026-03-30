ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 21:35
30.03.2026 20:24

«Άναψαν τα αίματα» στο Παναθηναϊκός AKTOR-Ολυμπιακός – Ναν και Ντόρσεϊ πιάστηκαν στα χέρια (Photos)

Ένταση επικράτησε στη διάρκεια του ματς Παναθηναϊκός AKTOR – Ολυμπιακός στο Telekom Center Athens για την 23η αγωνιστική της Greek Basketball League, λίγο πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδος του αγώνα.

Όλα ξεκίνησαν μετά από ένα επιθετικό φάουλ του Τάιλερ Ντόρσεϊ στον Καλαϊτζάκη, που προκάλεσε την άμεση αντίδραση του Κέντρικ Ναν.

Οι δύο αθλητές πιάστηκαν στα χέρια, ενώ οι ψυχραιμότεροι συμπαίκτες τους έτρεξαν να τους χωρίσουν, πριν να ξεφύγει η κατάσταση.

Μετά τον καβγά, ο παίκτης του Ολυμπιακού κατέληξε με σκισμένη μπλούζα, ενώ οι διαιτητές προχώρησαν σε αυστηρά μέτρα, αποβάλλοντας τόσο τον Ναν, όσο και τον Ντόρσεϊ. Παράλληλα, ο Ματίας Λεσόρ χρεώθηκε με αντιαθλητικό.

