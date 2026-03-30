Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Χωρίς βαθμολογικό ενδιαφέρον… αλλά πάντα ένα ντέρμπι «αιωνίων»

Με τον πρωτοπόρο και αήττητο Ολυμπιακό, να μετρά τρεις περισσότερες νίκες, από τον δεύτερο στον βαθμολογικό πίνακα Παναθηναϊκό, και μάλιστα με αγώνα λιγότερο, κι ενώ απομένουν μόνο τέσσερις… στροφές για την ολοκλήρωση της κανονικής περιόδου, το ντέρμπι «αιωνίων» στο Telekom Center Athens, δεν έχει βαθμολογικό ενδιαφέρον, τη Δευτέρα (30/3, 19:00), για την 23η αγωνιστική της Greek Basketball League.

Μόνο για λόγους γοήτρου, θέλουν, λοιπόν, το θετικό αποτέλεσμα οι δύο ομάδες, καθώς το πλεονέκτημα έδρας μέχρι και τους τελικούς των πλέι οφ το έχει ήδη εξασφαλίσει ο πρωταθλητής Ελλάδας 2025, Παναθηναϊκός.

Η τελευταία νίκη του Παναθηναϊκού στην Greek Basketball League επί του Ολυμπιακού κατεγράφη στις 30 Μαίου 2025, όταν στον πρώτο μεταξύ τους τελικό στα πλέι οφ, οι «πράσινοι» έκαναν το 1-0, με 80-68, μέσα στο ΟΑΚΑ. Για ν’ απαντήσει, αν και με μειονέκτημα έδρας με τρεις διαδοχικές νίκες ο Ολυμπιακός και με 3-1 να στεφθεί Πρωταθλητής Ελλάδας, για 15η φορά στην Ιστορία του. Οι «πράσινοι» που ηττήθηκαν από τον Ολυμπιακό τόσο στον πρώτο γύρο της Greek Basketball League (90-86) στις 12 Οκτωβρίου 2025 για την 2η αγωνιστική όσο και στα δύο παιχνίδια της regular season στη Euroleague, είχαν επικρατήσει των «ερυθρόλευκων» και στον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας, στο Ηράκλειο, με 79-68, για να στεφθούν Κυπελλούχοι Ελλάδας για δεύτερη διαδοχική χρονιά και 22η στην Ιστορία τους.

Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν εστιάζει αυτό το διάστημα αρχικά στην προσπάθεια αποφυγής των Play In στη Euroleague, με απώτερο στόχο την πρόκριση στο φάιναλ φορ που θα φιλοξενήσουν οι «πράσινοι» μέσα στο «σπίτι τους» το τριήμερο 24-26 Μαϊου. Με τους… τελικούς της Greek Basketball League θ’ ασχοληθούν αργότερα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας και οι παίκτες του βρίσκονται στη 2η θέση του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague και μέλημά τους είναι η παρουσία στην πρώτη τετράδα, ώστε να έχουν το πλεονέκτημα έδρας στα πλέι οφ. Ουσιαστικά, τόσο ο γηπεδούχος Παναθηναϊκός όσο και ο φιλοξενούμενος Ολυμπιακός αντιμετωπίζουν το μεταξύ τους παιχνίδι για την Greek Basketball League ως μία καλή ευκαιρία για δυνατή προπόνηση πριν από τους «τελικούς» που τους απομένουν στις ευρωπαϊκές υποχρεώσεις τους.

Ο Παναθηναϊκός δήλωσε τον Ματίας Λεσόρ στην Greek Basketball League και ο Γάλλος σέντερ θ’ αγωνιστεί κόντρα στην ομάδα του Πειραιά, αφού ο Ρισόν Χολμς αποτελεί παρελθόν από το «τριφύλλι». Οι «πράσινοι» έμαθαν το απόγευμα της Πέμπτης (26/3) πως ο Τζέριαν Γκραντ που τραυματίστηκε στο ματς με την Ντουμπάι στο Σαράγεβο, υπέστη ρωγμώδες κάταγμα στο 4ο μετακάρπιο του αριστερού χεριού.

Τόσο ο Γκραντ όσο και ο Νίκος Ρογκαβόπουλος (θλάση πρώτου βαθμού στον οπίσθιο μηριαίο), αλλά και ο Αλέξανδρος Σαμαντούροβ (φλεγμονή στον άκρο πόδα του δεξιού ποδιού) δεν υπολογίζονται από τον Εργκίν Αταμάν για το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό. Την ίδια ώρα αμφίβολοι είναι για τους «πράσινους» ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και ο Χουάντσο Ερνανγκόμεθ. Ο Αμερικανός φόργουορντ και MVP του περσινού φάιναλ φορ της Euroleague, στο Άμπου Ντάμπι, αισθάνθηκε ενοχλήσεις στο αριστερό γαστροκνήμιο. Η κατάστασή του θα επανεκτιμηθεί ανήμερα δηλαδή του αγώνα, όπως έγινε γνωστό από την «πράσινη» ΚΑΕ. Ο Ισπανός φόργουορντ Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, θα γνωρίζει επίσης ανήμερα του αγώνα (30/3) αν θα είναι σε θέση να βοηθήσει τους «πράσινους», στο Telekom Center Athens. O Ερνανγκόμεθ ταλαιπωρείται από γαστρεντερίτιδα. Ακόμη κι αν βρίσκεται στη δωδεκάδα, ακόμη κι αν ο Αταμάν του δώσει χρόνο συμμετοχής, δεν θα βρίσκεται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση, καθώς θα είναι αφυδατωμένος.

Στο μεταξύ, ο Ντίνος Μήτογλου χρειάζεται ένα επιθετικό ριμπάουντ στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό, για να βρεθεί στην πεντάδα της ιστορικής λίστας του Παναθηναϊκού. Ο διεθνής φόργουορντ έφτασε στο ματς με τον Πανιώνιο τον Φραγκίσκο Αλβέρτη στα 344 επιθετικά ριμπάουντ.

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετωπίζει προβλήματα τραυματισμών ενόψει της «μητέρας των μαχών». Όμως, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν υπολογίζει στον Εβάν Φουρνιέ, μετά την τιμωρία του για τα όσα έγιναν στο παιχνίδι με τον Πανιώνιο. Εκτός της οκτάδας των ξένων είναι οι ΜακΚίσικ, Τζόσεφ και Φαλ. Οι επτά διαθέσιμοι ξένοι του Ολυμπιακού είναι οι Νιλικίνα, Ουόρντ, Μόρις, Πίτερς, Μιλουτίνοφ, Τζόουνς και Χολ.

