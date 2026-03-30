ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 21:35
30.03.2026 21:09

Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στο επεισοδιακό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό – Νίκησε στο ΟΑΚΑ 101-94

30.03.2026 21:09
Ο Ολυμπιακός πέρασε με νίκη από το «Telekom Center Athens» επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 101-94 έπειτα από ένα άκρως… επεισοδιακό παιχνίδι στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Greek Basketball League και συνέχισε το αήττητο σερί του στο εφετινό πρωτάθλημα (21 νίκες), έχοντας «κλειδώσει» εδώ και καιρό το πλεονέκτημα έδρας ως τους τελικούς.

Το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» σημαδεύτηκε απ’ τις αποβολές των Κέντρικ Καν και Τάιλερ Ντόρσεϊ 33 δευτερόλεπτα πριν απ’ το τέλος του ημιχρόνου, έπειτα από το μεταξύ τους καυγά, που τους οδήγησε στα… αποδυτήρια.

Ο Ντόρσεϊ έκανε ένα τρομερό πρώτο δεκάλεπτο με 18 πόντους, δίνοντας από πολύ νωρίς ισχυρό προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους», ενώ καθοριστικοί ήταν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης (12π.) και Ντόντα Χολ (13π.).

Για τον Παναθηναϊκό που μείωσε στους 4 πόντους λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, αλλά δεν είχε… συνέχεια στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ναν πρόλαβε να καταγράψει 17 πόντους, ενώ 19 πόντους μέτρησε ο Τσέντι Όσμαν και 18 πρόσθεσε ο Τι Τζέι Σορτς.

Τα δεκάλεπτα: 21-30, 44-60, 74-80, 94-101

Διαβάστε επίσης:

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα των playoffs

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

Παραιτήθηκε ο πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτοπής της Αφρικανικής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου λόγω του Κόπα Άφρικα

ΕΛΛΑΔΑ

Εστάλησαν τα πρώτα «ραβασάκια» από τις al κάμερες: Πώς λειτουργούν

ΕΛΛΑΔΑ

Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στη Σάμο – Εντυπωσιακές εικόνες

ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «ενεργειακό lockdown»; Αποκωδικοποιώντας τον όρο που κερδίζει έδαφος εν μέσω πολέμου στο Ιράν

ΚΟΣΜΟΣ

«Το Ιράν έχει συμφωνήσει σε ορισμένα σημεία», λένε οι ΗΠΑ που επιμένουν ότι προχωρούν οι συνομιλίες – Ισραηλινό σφυροκόπημα σε κτίρια της Χεζμπολάχ – Live οι εξελίξεις

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στουρνάρας: Δυσκολότερη η διαχείριση αυτής της κρίσης από εκείνη του 2021-22

LIFESTYLE

Robert Powell: Σπάνια εμφάνιση του τηλεοπτικού «Ιησού από τη Ναζαρέτ» στα 81 του χρόνια

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Θρήνος στο ελληνικό μπάσκετ, πέθανε ο Βασίλης Γκούμας

ΚΑΛΧΑΣ

Το Μαξίμου και οι κάλπες, νέα εξεταστική για υποκλοπές, το ΠΑΣΟΚ πήγε φουλ αντιδεξιά, οι ενωτικοί Σκανδαλίδης, Λαλιώτης, ο ερχομός Τσίπρα και οι κινήσεις του ΑΝΤ1

ΕΛΛΑΔΑ

Οργή Πλακιά, Ντόλκα για την ύβρη Μάνεση: Στο ΟΑΚΑ να πας όταν χάσεις τα παιδιά σου και θα ψάχνεις το δίκιο σου

ΥΓΕΙΑ

Ποιες δραστηριότητες δυναμώνουν τον εγκέφαλο και προστατεύουν από την άνοια, λίγο πριν πάμε για ύπνο;

ΔΕΥΤΕΡΑ 30.03.2026 21:35
ΕΛΛΑΔΑ

Εστάλησαν τα πρώτα «ραβασάκια» από τις al κάμερες: Πώς λειτουργούν

ΕΛΛΑΔΑ

Υδροστρόβιλος εμφανίστηκε στη Σάμο – Εντυπωσιακές εικόνες

ΚΟΣΜΟΣ

Τι είναι το «ενεργειακό lockdown»; Αποκωδικοποιώντας τον όρο που κερδίζει έδαφος εν μέσω πολέμου στο Ιράν

