Κυρίαρχος ο Ολυμπιακός στο επεισοδιακό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό – Νίκησε στο ΟΑΚΑ 101-94

Ο Ολυμπιακός πέρασε με νίκη από το «Telekom Center Athens» επικρατώντας του Παναθηναϊκού με 101-94 έπειτα από ένα άκρως… επεισοδιακό παιχνίδι στο πλαίσιο της 23ης αγωνιστικής της Greek Basketball League και συνέχισε το αήττητο σερί του στο εφετινό πρωτάθλημα (21 νίκες), έχοντας «κλειδώσει» εδώ και καιρό το πλεονέκτημα έδρας ως τους τελικούς.

Το μεγάλο ντέρμπι των «αιωνίων» σημαδεύτηκε απ’ τις αποβολές των Κέντρικ Καν και Τάιλερ Ντόρσεϊ 33 δευτερόλεπτα πριν απ’ το τέλος του ημιχρόνου, έπειτα από το μεταξύ τους καυγά, που τους οδήγησε στα… αποδυτήρια.

Ο Ντόρσεϊ έκανε ένα τρομερό πρώτο δεκάλεπτο με 18 πόντους, δίνοντας από πολύ νωρίς ισχυρό προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους», ενώ καθοριστικοί ήταν οι Γιαννούλης Λαρεντζάκης (12π.) και Ντόντα Χολ (13π.).

Για τον Παναθηναϊκό που μείωσε στους 4 πόντους λίγο πριν το φινάλε της τρίτης περιόδου, αλλά δεν είχε… συνέχεια στο τελευταίο δεκάλεπτο, ο Ναν πρόλαβε να καταγράψει 17 πόντους, ενώ 19 πόντους μέτρησε ο Τσέντι Όσμαν και 18 πρόσθεσε ο Τι Τζέι Σορτς.

Τα δεκάλεπτα: 21-30, 44-60, 74-80, 94-101

