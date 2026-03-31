ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 12:27
31.03.2026 10:44

Μουντιάλ – Ινφαντίνο: «Το Ιράν θα παίξει, δεν υπάρχει plan B»

© ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ο Τζιάνι Ινφαντίνο κλήθηκε να τοποθετηθεί με το τι θα γίνει με το Μουντιάλ και το Ιράν, για το οποίο απάντησε ότι δεν υπάρχει περίπτωση να μην συμμετέχει.

Το Ιράν έχει να δώσει τρία παιχνίδια σε Αμερικανικό έδαφος, ενώ υπάρχει και το σενάριο να παίξει με την εθνική ομάδα των ΗΠΑ στους «32», εφ όσον και οι δύο τερματίσουν 2οι στον όμιλό.

Το Ιράν έχει ζητήσει επισήμως από την FIFA να μεταφερθούν τα παιχνίδια του είτε στο Μεξικό, είτε στον Καναδά, αλλά η παγκόσμια ομοσπονδία το έχει απορρίψει. Γι αυτό και δεν αποκλείεται το Ιράν να μην κατέβει στην διοργάνωση, όσο συνεχίζεται ο πόλεμος, από την στιγμή που ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλειά τους.

«Θέλουμε το Ιράν να πάρει μέρος στην τελική φάση του Μουντιάλ και δεν υπάρχει Plan B, C ή D. Υπάρχει μόνο Plan A που είναι να συμμετάσχουν. Το Ιράν εκπροσωπεί τους πολίτες του, τους ανθρώπους που ζουν στο Ιράν αλλά και εκείνους που ζουν στο εξωτερικό», τόνισε και πρόσθεσε: «Καταλαβαίνουμε πολύ καλά ότι η εθνική ομάδα του Ιράν βρίσκεται σε μια δύσκολη και περίπλοκη κατάσταση και αξιολογούμε τα γεγονότα με σαφήνεια και εγρήγορση. Ταυτόχρονα, θα συνεχίσουμε το έργο μας και θα κινητοποιήσουμε όλους τους πόρους μας για να διασφαλίσουμε ότι οι αγώνες τους στο Μουντιάλ θα διεξαχθούν υπό τις πιο ευνοϊκές συνθήκες».

