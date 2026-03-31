«Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω» του Eduardo De Filippo σε καλοκαιρινή περιοδεία από την Stages Network – Αθηναϊκά Θέατρα

Η Stages Network – Αθηναϊκά Θέατρα παρουσιάζουν σε καλοκαιρινή περιοδεία την κωμωδία του Eduardo de Filippo «Ο Σώζων Εαυτόν Σωθήτω», σε σκηνοθεσία Ταμίλλα Κουλίεβα και ένα μεγάλο θίασο πρωταγωνιστών.

Στη σκηνή : Δημήτρης Παπανικολάου, Θανάσης Κουρλαμπάς, Δανάη Παππά, Μιχάλης Πανάδης, Πάνος Κλάδης, Ιάσων Βροχίδης και η Ταμίλλα Κουλίεβα.

Πρόκειται για μία τρυφερή κωμωδία καταστάσεων που ξεχειλίζει από ταμπεραμέντο και φέρνει στο προσκήνιο τη ζεστασιά και το χιούμορ των περιοδευόντων θιάσων, των γνωστών δηλαδή, «μπουλουκιών» που αποτελούν τη ρίζα του σύγχρονου θεάτρου.

Λίγα λόγια για το έργο:

Ο γοητευτικός θιασάρχης Ντον Τζενάρο και ο θίασός του καταφθάνουν σε έναν τουριστικό προορισμό για περιοδεία, φέρνοντας μαζί πρόβες, φασαρίες, μικροπαρεξηγήσεις και μια αναστάτωση που διαταράσσει την ήσυχη καθημερινότητα του τόπου. Ο Αλμπέρτο, ο παραγωγός του θιάσου της… «κακιάς ώρας», είναι ερωτευμένος με τη μυστηριώδη και όμορφη Μπίτσε, αγνοώντας ότι είναι παντρεμένη και έγκυος. Τα μέλη του θιάσου, ευέλικτοι, αστείοι, ανθρώπινοι, τον βοηθούν να βγει από την περίπλοκη αυτή κατάσταση, την ώρα που ολόκληρη η ομάδα προσπαθεί να στήσει μια νέα παράσταση για να ανέβει την ίδια βραδιά, ύστερα από την αποτυχία της προηγούμενης.

Καθώς η πρόβα εξελίσσεται, η ιστορία του έργου που ετοιμάζουν αρχίζει να αντικατοπτρίζει τη δική τους ζωή: μπλέκονται εγκυμοσύνες, ταυτότητες, μυστικά και μια σειρά από παρεξηγήσεις, ενώ ακόμα και η αστυνομία επιστρατεύεται για να βάλει τάξη. Οι ήρωες προσπαθούν να διατηρήσουν την αξιοπρέπειά τους μέσα σε ένα χαοτικό σύμπαν γεμάτο ευτράπελα, επιβεβαιώνοντας την ουσία της κωμωδίας καταστάσεων.

Το έργο είναι μια ζωντανή ιστορία, γεμάτη ρυθμό, που καθρεπτίζει τη μυθοπλασία μέσα στην πραγματικότητα και το αντίστροφο και τιμά τους ανθρώπους του θεάτρου, αναδεικνύοντας την τρυφερότητα και την αντοχή τους.

Περισσότερο από μια απλή κωμωδία, είναι ένας φόρος τιμής στα μπουλούκια, σε εκείνους τους περιπλανώμενους ηθοποιούς που κουβαλούσαν το θέατρο σε κάθε γωνιά, πολύ πριν το σινεμά και η τηλεόραση γίνουν καθημερινότητα. Μια παράδοση κοινή στην Ιταλία και την Ελλάδα, βαθιά ριζωμένη στη συναισθηματική μνήμη. Ένα ταξίδι στον χρόνο, από τον Θέσπη μέχρι την Commedia dell’Arte και τα μπουλούκια, στη γνήσια, αυθεντική μορφή του θεάτρου: νομαδική, ζωντανή, ανθρώπινη.

Ταυτότητα παράστασης:

Μετάφραση – Σκηνοθεσία : Ταμίλλα Κουλίεβα

Σκηνικά : Άννα Μπίζα

Κοστούμια : Αλέγια Παπαγεωργίου

Φωτισμοί: Κατερίνα Μαραγκουδάκη

Μουσική : Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης

Χορογραφία-Κίνηση : Αντωνία Οικονόμου

Βοηθός σκηνοθέτη : Πένυ Παπαγεωργίου

Μουσική Επιμέλεια : Ταμίλλα Κουλίεβα

Φωτογραφίες: Γιώργος Καλφαμανώλης

Διεύθυνση Καλλιτεχνικού

Προγραμματισμού & Επικοινωνίας : Ελίνα Λαζαρίδου, [email protected]

Επικοινωνία Παράστασης : Αντώνης Κοκολάκης [email protected]

Δημόσιες Σχέσεις : Μαργαρίτα Μαρμαρά [email protected]

Τμήμα Επικοινωνίας : Όλγα Κομνηνού [email protected]

Ιωάννα Ζωζέφα Πέγκου [email protected]

Διεύθυνση – Οργάνωση Περιοδείας :

Βλάσσης Θεοδωρίδης : 6955-811681 – [email protected]

Γιάννης Ροδόπουλος : 6972-217609 – [email protected]

Τιμές εισιτήριων : 18€ στα φυσικά σημεία πώλησης και στη more.com

Γενική Είσοδος : 22€

Εισιτήρια :

Στο τηλεφωνικό κέντρο : 211 1000 365

Στο ταμείο του Θεάτρου Αλίκη, Αμερικής 4, Aθήνα

Για Ομαδικές Κρατήσεις :

Κώστας Μπάλτας & Γιώτα Καραίσκου, 211- 1026277 & 210-2117240 (εσωτ: 305), Δευτ- Παρ : 10:00 -19:00.

E–mail τμήματος Ομαδικών κρατήσεων: [email protected]

Πληροφορίες : www.a-th.gr

