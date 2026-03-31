ΤΕΤΑΡΤΗ 01.04.2026 00:25
31.03.2026 23:00

Το Citroen C3 Aircross κέρδισε το βραβείο AutoBest στην κατηγορία «Best Users’ Car» (photos)

Το Citroen C3 Aircross κέρδισε το βραβείο AutoBest στην κατηγορία «Best Users’ Car», που αναγνωρίζει το πιο φιλικό προς τον χρήστη μοντέλο.

Τα οχήματα που παίρνουν μέρος αξιολογούνται μέσω ενός διαφανούς συστήματος ψηφοφορίας βασισμένου σε 13 βασικά κριτήρια, όπως η προσιτή τιμή, το δίκτυο εξυπηρέτησης, η διαθεσιμότητα ανταλλακτικών, ο σχεδιασμός, η ευελιξία και οι νέες τεχνολογίες.

Η επιτροπή εξετάζει επίσης στενά τις ευρύτερες δεσμεύσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας, όπως οι επενδύσεις, η δημιουργία θέσεων εργασίας, η υποστήριξη της περιφερειακής ανάπτυξης και η πρόοδος στις πράσινες τεχνολογίες και τη συνδεσιμότητα.

Να σημειώσουμε ότι για πρώτη φορά, το κοινό έπαιξε καθοριστικό ρόλο στο τελικό αποτέλεσμα, με online ψηφοφορία σε όλη την Ευρώπη από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2026. Οι ψήφοι του κοινού αντιστοιχούσαν στο 50% της τελικής βαθμολογίας, παράλληλα με την αξιολόγηση της επιτροπής.

