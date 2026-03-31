ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 17:52
31.03.2026 17:00

Τι συμφέρει περισσότερο; Υβριδικό ή plug-in υβριδικό;

Στην εποχή της έντονης αναζήτησης για καθαρότερες μετακινήσεις, παράλληλα με την προσπάθεια μείωσης του κόστους μετακινήσεων μετά το ράλι ανόδου των υγρών καυσίμων μπαίνει το δίλημμα, για το αν οι καταναλωτές πρέπει να επιλέξουν υβριδικό ή plug in υβριδικό μοντέλο. Οι δύο κατηγορίες είναι ιδιαίτερα αγαπητές στην Ελλάδα, συγκεντρώνοντας ποσοστό αρκετά πάνω του 50% στο σύνολο των πωλήσεων και προσφέρουν σημαντική μείωση κατανάλωσης καυσίμου.

Το υβριδικό φορτίζεται μόνο του, έχει μικρή μπαταρία και η ηλεκτρική του αυτονομία φθάνει μέχρι τα 2 χιλιόμετρα σε πολύ ήπιες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Αναλύοντας τα πλεονεκτήματα των υβριδικών μοντέλων αντιλαμβανόμαστε ότι ο οδηγός δεν ανησυχεί για την εύρεση σταθμών φόρτισης, ενώ η κατανάλωση καυσίμου είναι σημαντικά μειωμένη σε σχέση με ένα συμβατικό βενζινοκίνητο.

Από την άλλη τα plug in μοντέλα έχουν μεγαλύτερη μπαταρία και παρέχουν ηλεκτρική αυτονομία που ξεκινούν από τα 60 χιλιόμετρα και φθάνουν μέχρι και τα 200 χιλιόμετρα. Δηλαδή περισσότερα χιλιόμετρα από τις καθημερινές ανάγκες ενός Έλληνα οδηγού. Έτσι μπορεί να κινείται αμιγώς ηλεκτρικά χωρίς να είναι ηλεκτρικό. Αποτελεί συμφέρουσα επιλογή όταν υπάρχει εύκολη πρόσβαση σε πρίζα.

Αν ο οδηγός διανύει συχνά μεγάλες αποστάσεις σε αυτοκινητόδρομο και θέλει ένα αυτοκίνητο με χαμηλότερο αρχικό κόστος αγοράς συμφέρει ένα υβριδικό μοντέλο. Από την άλλη, αν υπάρχει η δυνατότητα καθημερινής φόρτισης και οι καθημερινές μετακινήσεις είναι μικρές κάτω από την ηλεκτρική αυτονομία, τότε συμφέρει χωρίς δεύτερη σκέψη το plug in υβριδικό.

Τώρα να απαντήσουμε στην ερώτηση αν συμφέρει οικονομικά. Αναλύοντας τους τιμοκαταλόγους των εταιρειών βλέπουμε ότι οι plug-in εκδόσεις είναι ακριβότερες κατά 3.000-5.000 ευρώ. Με γεμάτη την μπαταρία ένα plug-in υβριδικό έχει κατανάλωση κοντά στα 2 λτ/100χλμ, όταν ένα υβριδικό έχει κατανάλωση κοντά στα 5 με 6 λτ/100χλμ. Δηλαδή έχει μια σημαντική μείωση αρκετών λίτρων, κάνοντας μέσα σε λίγους μήνες την απόσβεση των παραπάνω χρημάτων που δαπανήθηκαν για την αγορά του.

Αν κάποιος έχει θέση φόρτισης και κινείται κυρίως στην πόλη, τότε η πλάστιγγα γέρνει χωρίς δεύτερη σκέψη προς το plug-in αφού θα μπορεί να κινείται ηλεκτρικά, μειώνοντας το κόστος μετακίνησης. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει σταθερή θέση στάθμευσης, το full hybrid είναι η καλύτερη λύση. Φυσικά τα plug-in με άδεια μπαταρία δουλεύουν ως υβριδικά, αλλά λόγω μεγαλύτερου βάρους καίνε περισσότερο, άρα είναι ασύμφορα σε σχέση με τις απλές εκδόσεις. Έρευνα στην Ευρώπη έχει δείξει ότι μεγάλο ποσοστό οδηγών δεν φορτίζει τα plug-in υβριδικά οχήματά τους, με αποτέλεσμα τόσο οι εκπομπές ρύπων, όσο και η κατανάλωση καυσίμου να είναι πολύ μεγαλύτερη από μία αντίστοιχη συμβατική έκδοση. Άρα πρέπει ο οδηγός να το φορτίζει τακτικά, αν όχι καθημερινά για να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τα πλεονεκτήματά του. Στην περίπτωση που δεν δίνεται αυτή η δυνατότητα, τότε η καλύτερη επιλογή είναι τα full hybrid που προσφέρουν σαφώς χαμηλότερο κόστος μετακίνησης και είναι αρκετά «καθαρότερα» οχήματα.

