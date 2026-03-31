ΤΡΙΤΗ 31.03.2026 19:32
31.03.2026 19:00

Το Skoda Peaq αποτελεί τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της τσέχικης μάρκας (photos/video)

Η Skoda θα διευρύνει τη γκάμα της στα μέσα του 2026 με το νέο αμιγώς ηλεκτρικό SUV Peaq, το οποίο αντλεί έμπνευση από το πρωτότυπο Vision 7S. Βασισμένο στην πλατφόρμα Modular Electrification Toolkit (MEB) και παραγόμενο στη Mlada Boleslav, το νέο μοντέλο θα αποτελέσει τη νέα ηλεκτρική ναυαρχίδα της τσεχικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

Με μήκος σχεδόν 4,9 μέτρων, αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων και δυνατότητα επιλογής πενταθέσιας ή επταθέσιας διάταξης, το νέο Peaq τοποθετείται στην κορυφή της γκάμας ως το μεγαλύτερο και πιο ευρύχωρο μοντέλο Skoda μέχρι σήμερα. Στην πενταθέσια διαμόρφωση, ο χώρος αποσκευών φτάνει τα 1.010 λίτρα, επίδοση που αποτελεί τη μεγαλύτερη σε μοντέλο παραγωγής της εταιρείας. Παράλληλα, το νέο μοντέλο ενσωματώνει σειρά καινοτομιών που ενισχύουν ουσιαστικά την εμπειρία άνεσης και καθημερινής χρήσης. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το νέο Relax Package, το οποίο περιλαμβάνει εργονομικά καθίσματα με λειτουργία μασάζ, υποπόδια, premium ηχοσύστημα Sonos και ενσωματωμένη εφαρμογή ευεξίας, μετατρέποντας την καμπίνα σε έναν χώρο υψηλής άνεσης και χαλάρωσης.

Το νέο ηλεκτρικό μοντέλο θα είναι διαθέσιμο με τρεις εκδόσεις συστημάτων κίνησης. Το 60, 90 και 90x, με ισχύ από 150 kW έως 220 kW. Οι εκδόσεις 90 και 90x προσφέρουν αυτονομία άνω των 600 χιλιομέτρων και δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC από το 10% έως το 80% σε μόλις 28 λεπτά. Η έκδοση 60 επιτυγχάνει την ίδια διαδικασία σε 27 λεπτά.

Ο ηλεκτροκινητήρας και το χαμηλό κέντρο βάρους συμβάλλουν σε υψηλό επίπεδο οδηγικής δυναμικής και άμεσες επιδόσεις. Στην κορυφαία τετρακίνητη έκδοση 90x, η επιτάχυνση 0-100χλμ/ώρα ολοκληρώνεται σε μόλις 6,7 δευτερόλεπτα.

Εισάγει χαρακτηριστικά που εμφανίζονται για πρώτη φορά σε μοντέλο παραγωγής της Skoda, όπως οι χωνευτές χειρολαβές θυρών. Όταν το όχημα κινείται ή είναι κλειδωμένο, οι χειρολαβές αναδιπλώνονται πλήρως στο αμάξωμα, βελτιώνοντας την αεροδυναμική και ενισχύοντας την καθαρότητα του σχεδιασμού. Όταν ο οδηγός πλησιάζει με το κλειδί, ενεργοποιούνται και εκτείνονται ηλεκτρικά, ενώ προβλέπεται και μηχανική ενεργοποίηση μέσω του εμπρός τμήματος της χειρολαβής.

Παράλληλα εξοπλίζεται με το πιο πρόσφατο σύστημα infotainment βασισμένο σε Android, προσφέροντας εκτεταμένες δυνατότητες εξατομίκευσης και πρόσβαση σε ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών, τόσο της Skoda όσο και τρίτων παρόχων, όπως Spotify, YouTube και Google Maps. Ντεμπούτο κάνει και το νέο digital mobile key, που επιτρέπει την αντικατάσταση του συμβατικού κλειδιού από εφαρμογή σε smartphone ή smartwatch. Τέλος, υποστηρίζει τη λειτουργία Vehicle-to-Load (V2L), επιτρέποντας την αξιοποίηση της ενέργειας της μπαταρίας υψηλής τάσης για την τροφοδοσία εξωτερικών ηλεκτρικών συσκευών.

