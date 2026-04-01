Λήμνος: Ανεξήγητο θέαμα στον ουρανό προκαλεί έκπληξη και ανησυχία (Video)

Ένα ασυνήθιστο θέαμα κατεγράφη στον ουρανό της Λήμνου το βράδυ της Τρίτης, 31/3, προκαλώντας ταυτόχρονα θαυμασμό και ανησυχία στους κατοίκους της περιοχής Ατσική.

Όπως μεταδίδει το limnoslive.gr, αρκετοί αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι παρατήρησαν πάνω από το αεροδρόμιο του νησιού πολλά αντικείμενα να εμφανίζονται στον ουρανό. Όπως περιέγραψαν, δεν επρόκειτο για ένα ή δύο αντικείμενα, αλλά για αρκετά, τα οποία κινούνταν προς τα κάτω, δίνοντας την εντύπωση ότι πέφτουν.

Μέχρι στιγμής το εν λόγω θέαμα παραμένει ανεξήγητο, ενώ η εμφάνισή του προκάλεσε έκπληξη αλλά και ανησυχία σε όσους έγιναν μάρτυρες της πρωτοφανούς εικόνας.

Καλλιθέα: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε 14χρονο στη Θησέως – Συνελήφθη o οδηγός

Συναγερμός στην Ιθάκη: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων – Δραστικά μέτρα και φόβοι ενόψει Πάσχα

Θεσσαλονίκη: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού











