Καλλιθέα: Μεθυσμένος οδηγός παρέσυρε 14χρονο στη Θησέως – Συνελήφθη o οδηγός

Τροχαίο με θύμα έναν 14χρονο σημειώθηκε στη λεωφόρο Θησέως στην Καλλιθέα, όταν οδηγός ΙΧ υπό την επήρεια αλκοόλ τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του παιδιού και τη σύλληψη του οδηγού.

Το περιστατικό σημειώθηκε έξω από τον αριθμό 164 της λεωφόρου Θησέως, όταν το όχημα που οδηγούσε άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία παρέσυρε τον ανήλικο.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 14χρονο και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού» για τις πρώτες βοήθειες.

Κατά τον έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, διαπιστώθηκε ότι ο οδηγός βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ. Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

