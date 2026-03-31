ΤΕΤΑΡΤΗ 01.04.2026 00:25
31.03.2026 23:29

Συναγερμός στην Ιθάκη: Εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα ευλογιάς των αιγοπροβάτων – Δραστικά μέτρα και φόβοι ενόψει Πάσχα

Σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής βρίσκονται οι αρμόδιες Αρχές μετά την καταγραφή του πρώτου περιστατικού ευλογιάς αιγοπροβάτων στην Ιθάκη.

Η νόσος εντοπίστηκε σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή Περαχώρι, στο νότιο τμήμα του νησιού, όπου εκτρέφονται περίπου 200 ζώα, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Την εξέλιξη επιβεβαίωσε ο αντιπεριφερειάρχης Σωτήρης Κουρής, υπογραμμίζοντας την άμεση κινητοποίηση των υγειονομικών και κτηνιατρικών υπηρεσιών.

Όπως ανέφερε ο κ. Κουρής, «θα ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες», ενώ στο πλαίσιο των μέτρων για την ανάσχεση της νόσου προβλέπεται η θανάτωση όλων των αιγοπροβάτων της συγκεκριμένης μονάδας.

Παράλληλα, στο νησί αναμένεται να μεταβεί άμεσα ειδικό κλιμάκιο του Τμήματος Κτηνιατρικής της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλληνίας και Ιθάκης, το οποίο θα προχωρήσει σε εκτεταμένους ελέγχους στο σύνολο των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

Σε ισχύ αυστηρά μέτρα

Την ίδια ώρα, τίθενται σε ισχύ αυστηρά μέτρα βιοασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς. Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η Ιθάκη, διοικητικά συνδεδεμένη με την Κεφαλονιά, διαθέτει σημαντική κτηνοτροφική δραστηριότητα, όπως και το γειτονικό νησί.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κεφαλονιά έχει ήδη πληγεί σοβαρά το προηγούμενο διάστημα από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, με μεγάλο αριθμό ζώων να έχει θανατωθεί και πολλές μονάδες να έχουν επηρεαστεί. Η εμφάνιση του κρούσματος στην Ιθάκη εντείνει την ανησυχία και την απόγνωση των κτηνοτρόφων σε ολόκληρη την Περιφερειακή Ενότητα, θέτοντας παράλληλα σε πλήρη εγρήγορση τις Αρχές, ιδίως ενόψει της πασχαλινής περιόδου.

