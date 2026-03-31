Θεσσαλονίκη: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού

Μια 45χρονη έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε, σε τροχαίο που έγινε γύρω στις 7.30 το απόγευμα της Τρίτης, 31/3, στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού στο ύψος του Λοφίσκου, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το όχημα που οδηγούσε η 45χρονη, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας.
Και οι δύο απεγκλωβίστηκαν μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία συμμετείχαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.
