Θεσσαλονίκη: Νεκρή 45χρονη σε τροχαίο δυστύχημα στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού

Μια 45χρονη έχασε τη ζωή της και ένας άνδρας τραυματίστηκε, σε τροχαίο που έγινε γύρω στις 7.30 το απόγευμα της Τρίτης, 31/3, στην επαρχιακή οδό Κολχικού-Σοχού στο ύψος του Λοφίσκου, στον Λαγκαδά Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει μέχρι στιγμής γνωστά, το όχημα που οδηγούσε η 45χρονη, συγκρούστηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες με το όχημα που οδηγούσε ο άνδρας.

Και οι δύο απεγκλωβίστηκαν μετά από επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στην οποία συμμετείχαν 5 πυροσβέστες με δύο οχήματα.

Χωρίς αισθήσεις #απεγκλωβίστηκε γυναίκα και τραυματισμένος άνδρας, από Ε.Ι.Χ. αυτοκίνητα και παραδόθηκαν στο ΕΚΑΒ, συνεπεία τροχαίου, επί της Επ. Οδ. Λαγκαδά – Σοχού, στον δήμο Λαγκαδά Θεσσαλονίκης. Επιχείρησαν 5 #πυροσβέστες με 2 οχήματα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) March 31, 2026

Ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης.

