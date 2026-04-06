Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις στον ΑΘΕ τη Μεγάλη Τρίτη

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο ΑΘΕ με σκοπό την εκτέλεση τεχνικών εργασιών.
Συγκεκριμένα, αύριο Μ. Τρίτη 7 Απριλίου 2026 από τις 22:00 έως και τις 5:00, λόγω εκτέλεσης εργασιών συντήρησης Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, κλειστή θα είναι η ράμπα εισόδου του Ανισόπεδου Κόμβου (Α/Κ) Βαρυμπόμπης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία. Η κυκλοφορία θα διεξάγεται από εναλλακτική διαδρομή μέσω της Λεωφόρου Νέας Ερυθραίας και στη συνέχεια μέσω της δεξιάς παράπλευρης οδού μέχρι τον Α/Κ Μπογιατίου (Άγιος Στέφανος) στο 27,96ο χλμ.
Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.
Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.
Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.