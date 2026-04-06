Μ. Εβδομάδα στο Half Note Jazz Club: δύο ξεχωριστές jazz βραδιές

Το Half Note Jazz Club υποδέχεται τη Μεγάλη Εβδομάδα με δύο ξεχωριστές βραδιές, αφιερωμένες σε διαφορετικές αλλά βαθιά ουσιαστικές όψεις της jazz: τη σύγχρονη δημιουργία και τη ζωντανή συνομιλία με την ιστορία της. Τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου και τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου, η σκηνή του Half Note Jazz Club φιλοξενεί δύο συναυλίες που φωτίζουν, η καθεμία με τον δικό της τρόπο, τη διαρκή ανανέωση και το ανεξάντλητο βάθος του jazz ιδιώματος.

Τη Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου, ο πιανίστας και συνθέτης Μάρκος Χαϊδεμένος παρουσιάζει το πέμπτο προσωπικό του άλμπουμ, “Light Beam” — ένα έργο που κινείται με ευαισθησία και εσωτερικότητα ανάμεσα στη jazz και τη σύγχρονη κλασική μουσική. Με άξονα έναν ήχο ατμοσφαιρικό, κινηματογραφικό και αφηγηματικό, το έργο αναπτύσσεται πάνω στη φόρμα του piano trio, συνομιλώντας οργανικά με κουαρτέτο εγχόρδων και φωνή, σε μια σύνθεση όπου η μελωδία, ο αυτοσχεδιασμός και η ενορχηστρωτική λεπτομέρεια συνυπάρχουν με φυσικότητα.

Το “Light Beam” αποτυπώνει μια ώριμη καλλιτεχνική στιγμή για τον δημιουργό του: μια στροφή προς έναν ήχο πιο στοχαστικό, πιο διευρυμένο εκφραστικά, με έντονη λυρική και δραματουργική διάσταση. Ιδιαίτερη θέση στο έργο έχει η φωνή, η οποία για πρώτη φορά εντάσσεται ως οργανικό, ισότιμο στοιχείο της σύνθεσης και της ενορχήστρωσης, διευρύνοντας ουσιαστικά το μουσικό τοπίο του Χαϊδεμένου.

Τη Μ. Τρίτη 7 Απριλίου, ο τρομπετίστας Δημήτρης Παπαδόπουλος και ο κοντραμπασίστας Γρηγόρης Θεοδωρίδης παρουσιάζουν το “Tribute to Blue Note Records”, ένα αφιέρωμα στην εμβληματική δισκογραφική εταιρεία που σφράγισε όσο λίγες την αισθητική, τον ήχο και την ίδια την ταυτότητα της jazz στον 20ό αιώνα. Περισσότερο από μια απλή αναφορά στο ένδοξο παρελθόν, η βραδιά λειτουργεί ως δημιουργική επαναπροσέγγιση ενός μουσικού σύμπαντος που εξακολουθεί να επηρεάζει καλλιτέχνες και ακροατές σε όλο τον κόσμο.

Μαζί με τους Στέργιο Πολύζο στο τενόρο σαξόφωνο, Δημήτρη Βερδίνογλου στο πιάνο και Παναγιώτη Θέμα στα τύμπανα, οι δύο μουσικοί προτείνουν μια ζωντανή ανάγνωση του ρεπερτορίου και του πνεύματος της Blue Note: μιας παρακαταθήκης που συνδέεται όχι μόνο με ιστορικές ηχογραφήσεις, αλλά και με έναν ολόκληρο τρόπο ακρόασης, ερμηνείας και κατανόησης της jazz.

Στο ιδιαίτερο κλίμα της Μεγάλης Εβδομάδας, το Half Note διαμορφώνει ένα διήμερο υψηλής μουσικής ποιότητας, όπου η σύγχρονη ελληνική δημιουργία συναντά την παγκόσμια jazz κληρονομιά. Δύο βραδιές με διαφορετικό αποτύπωμα, κοινό όμως παρονομαστή την καλλιτεχνική συνέπεια, τη βαθιά μουσικότητα και τη δύναμη της ζωντανής εμπειρίας.

INFO

Μ. Δευτέρα 6 Απριλίου

Markos Chaidemenos – “Light Beam”

Ώρα έναρξης: 21:30

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

Tribute to Blue Note Records

Ώρα έναρξης: 21:30

Half Note Jazz Club

Τριβωνιανού 17, Μετς

Τηλ.: 210 9213310

Τιμές εισιτηρίων: από 12€

Προπώληση εισιτηρίων: https://www.more.com/gr-el/tickets/music/markos-chaidemenos-light-beam/?evId=886981

https://www.more.com/gr-el/tickets/music/tribute-to-blue-note-records/?evId=888171

*Τα τραπέζια είναι τεσσάρων ατόμων. Οι θεατές μπορούν να κάνουν κράτηση σε κάθε τραπέζι όσες θέσεις επιθυμούν λαμβάνοντας υπ’ όψιν τους, ότι αν δεν αγοράσουν ολόκληρο το τραπέζι (4 εισιτήρια) θα κάθονται μαζί με άλλους.

*Στην τιμή του εισιτηρίου δεν περιλαμβάνεται ποτό ούτε είναι υποχρεωτική η κατανάλωση.

*Με την αγορά του εισιτηρίου δεν εξασφαλίζετε συγκεκριμένο τραπέζι αλλά μόνο τη ζώνη που έχετε επιλέξει.