search
ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 17:39
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.08.2026 14:46

Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: 3,5 εκατ. για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασσάνδρα

19.08.2026 14:46
fotia xalkidiki

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Ποσό 3,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασσάνδρα μετά την φωτιά στη Σίβηρη ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασσάνδρας.

Από το ποσό, 2,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο Κασσάνδρας και 1 εκατ. ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Η έγκριση αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μετρήσουμε τις πληγές μας», δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα επιδόματα οικοσκευής και πρώτων βιοτικών αναγκών θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών από την υποβολή του αιτήματος από τον Δήμο. Το πρώτο κυμαίνεται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με τη ζημιά, ενώ το δεύτερο ανέρχεται σε 600 ευρώ. Οι αυτοψίες συνεχίζονται και για ιδιοκτήτες που απουσίαζαν από την περιοχή.

Για τις κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινες» ή «κόκκινες», η αίτηση κρατικής αρωγής θα μπορεί να υποβληθεί σε περίπου έναν μήνα, ενώ η ενίσχυση για επισκευή ή ανακατασκευή θα καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Για τις πληγείσες επιχειρήσεις προβλέπεται ενίσχυση έως 60%.

Ο κ. Κατσαφάδος τόνισε πως «Δεν είναι για μας εποχή για πανηγυρισμούς. Είναι εποχή για πολύ σκληρή δουλειά», υπογραμμίζοντας την ανάγκη πρόληψης, άμεσης αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, χαρακτήρισε «άθλο συντονισμού» την αντιμετώπιση της φωτιάς, σημειώνοντας ότι «Σώθηκαν 10.000 ιδιοκτησίες». Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις.

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη καθαρισμού των ρεμάτων στη Σίβηρη, με στόχο την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων. «Για μας είναι το πρώτο και πρέπει να γίνει άμεσα», τόνισε.

Διαβάστε επίσης

Πυκνό πέπλο ομίχλης «σκέπασε» τις Κυκλάδες – Με μειωμένες ταχύτητες και συνεχείς συριγμούς τα πλοία (videos)

Φυλακές Διαβατών: Τρεις κρατούμενοι στο νοσοκομείο μετά από φωτιά σε κελί

Σίφνος: Εμπειρογνώμονες ελέγχουν σπιθαμή προς σπιθαμή το μοιραίο ελικόπτερο – Στην Αθήνα οι τρεις σοροί για την ιατροδικαστική εξέταση

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
limani-peiraia-kosmos3
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «ΑΘΗΝΑ» – Δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο για Αίγινα και Αγκίστρι

elikodromio sifnos 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου δείχνει η προκαταρκτική εξέταση – Στα συντρίμμια για δεύτερη ημέρα οι πραγματογνώμονες

pyrosvestes fwtia koybaras
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Γέρακα

ben-gvir_1908_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Εμετικός -για άλλη μία φορά- ο Μπεν-Γκβιρ: Παρουσίασε καμαρώνοντας εγκατάσταση όπου θα εκτελούνται Παλαιστίνιοι (videos)

hind rajab
ΚΟΣΜΟΣ

Ο IDF παραδέχεται για πρώτη φορά ότι πυροβόλησε το αυτοκίνητο που μετέφερε την 5χρονη Χιντ Ρατζάμπ – Ξεκινά ποινική έρευνα

Δείτε όλες τις ειδήσεις
komodromos_paparizou
ΜΟΥΣΙΚΗ

Κωνσταντίνος Κωμοδρόμος: Δεν έχουμε πια επαφή με την Έλενα Παπαρίζου, αλλά αυτό δεν αλλάζει την εκτίμησή μου

SKAI_LOGO_NEW
MEDIA

ΣΚΑΪ: Το νέο δίδυμο παρουσιαστών για τα χαράματα από την ερχόμενη Δευτέρα (24/8)

karalis-duplantis
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Αντίπαλοι στον αγωνα, φίλοι εκτός: Ο Καραλής έκανε τον Ντουπλάντις να ξεκαρδιστεί στα γέλια την ώρα της έναρξης του τελικού (video)

efka suntaxiouxoi
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Σύνταξη με «δωρεάν» ένσημα: Ποιοι άνεργοι κερδίζουν έως πέντε χρόνια ασφάλισης από τη ΔΥΠΑ

kalokairi-new
ΕΛΛΑΔΑ

Σάκης Αρναούτογλου: Ο καιρός σήμερα και το μετεωρολογικό «παράδοξο»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.08.2026 17:39
limani-peiraia-kosmos3
ΕΛΛΑΔΑ

Μηχανική βλάβη στο πλοίο «ΑΘΗΝΑ» – Δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο για Αίγινα και Αγκίστρι

elikodromio sifnos 77- new
ΕΛΛΑΔΑ

Σίφνος: Δυσλειτουργία στο ουραίο στροφείο του ελικοπτέρου δείχνει η προκαταρκτική εξέταση – Στα συντρίμμια για δεύτερη ημέρα οι πραγματογνώμονες

pyrosvestes fwtia koybaras
ΕΛΛΑΔΑ

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Γέρακα

1 / 3