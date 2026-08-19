Φωτιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής: 3,5 εκατ. για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασσάνδρα

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Ποσό 3,5 εκατ. ευρώ για την αποκατάσταση των υποδομών στην Κασσάνδρα μετά την φωτιά στη Σίβηρη ανακοίνωσε ο υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, μετά τη σύσκεψη στο Δημαρχείο Κασσάνδρας.

Από το ποσό, 2,5 εκατ. ευρώ θα διατεθούν στον Δήμο Κασσάνδρας και 1 εκατ. ευρώ στην Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής. Η έγκριση αναμένεται στις αρχές Σεπτεμβρίου, ώστε να ξεκινήσουν άμεσα τα έργα.

«Βρισκόμαστε σήμερα εδώ για να μετρήσουμε τις πληγές μας», δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, ευχαριστώντας όσους συνέβαλαν στην αντιμετώπιση της πυρκαγιάς.

Παράλληλα, ανακοίνωσε ότι τα επιδόματα οικοσκευής και πρώτων βιοτικών αναγκών θα καταβάλλονται εντός 10 ημερών από την υποβολή του αιτήματος από τον Δήμο. Το πρώτο κυμαίνεται από 2.000 έως 6.000 ευρώ, ανάλογα με τη ζημιά, ενώ το δεύτερο ανέρχεται σε 600 ευρώ. Οι αυτοψίες συνεχίζονται και για ιδιοκτήτες που απουσίαζαν από την περιοχή.

Για τις κατοικίες που έχουν χαρακτηριστεί «κίτρινες» ή «κόκκινες», η αίτηση κρατικής αρωγής θα μπορεί να υποβληθεί σε περίπου έναν μήνα, ενώ η ενίσχυση για επισκευή ή ανακατασκευή θα καλύπτει το 100% της εκτιμηθείσας ζημιάς. Για τις πληγείσες επιχειρήσεις προβλέπεται ενίσχυση έως 60%.

Ο κ. Κατσαφάδος τόνισε πως «Δεν είναι για μας εποχή για πανηγυρισμούς. Είναι εποχή για πολύ σκληρή δουλειά», υπογραμμίζοντας την ανάγκη πρόληψης, άμεσης αντιμετώπισης και αποκατάστασης.

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, χαρακτήρισε «άθλο συντονισμού» την αντιμετώπιση της φωτιάς, σημειώνοντας ότι «Σώθηκαν 10.000 ιδιοκτησίες». Παράλληλα, ανέφερε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις.

Τέλος, ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, Γιάννης Κουφίδης, ανακοίνωσε την άμεση έναρξη καθαρισμού των ρεμάτων στη Σίβηρη, με στόχο την αποτροπή πλημμυρικών φαινομένων. «Για μας είναι το πρώτο και πρέπει να γίνει άμεσα», τόνισε.

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