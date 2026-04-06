EuroLeague: Μ. Εβδομάδα με την τελευταία Super Week Νο10 και ο 2ος τελικός του Αθηναϊκού Qualco στο παρκέ του Novasports!

Η 10η και τελευταία Super Week της EuroLeague , της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης στο χώρο του μπάσκετ που μπορεί να κρίνει πολλά στην τελική κατάταξη εν όψει των Play Offs είναι εδώ και ετοιμάζεται να προσφέρει τη Μεγάλη Εβδομάδα συναρπαστικές αναμετρήσεις στο παρκέ του Novasports!

Για την 36η αγωνιστική ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί στο ΣΕΦ την Ρεάλ Μαδρίτης (7/4, 21:15), ενώ ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει στη Βαρκελώνη τη Μπαρτσελόνα (7/4, 21:30).

Η συνέχεια είναι με την 37η αγωνιστική, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας σε ουδέτερο έδαφος, στη Σόφια, τη Χάποελ Τελ Αβιβ (9/4, 19:30) και ο Παναθηναϊκός AKTOR θα έχει ακόμη μία δοκιμασία στην Ισπανία, αυτή τη φορά κόντρα στη Βαλένθια (9/4, 21:45).

Η εκπομπή «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Ο Αθηναϊκός Qualco , αντιμετωπίζει εκτός έδρας τη Μερσίν (9/4, 20:00) στον 2ο τελικό του EuroCup και θα επιδιώξει να ανατρέψει την ήττα με σκορ 80-85 στο πρώτο παιχνίδι στην Αθήνα και να κατακτήσει για 2η φορά στην ιστορία του το τρόπαιο.

Στο EuroCup Ανδρών και για την ημιτελική φάση η γαλλική Μπουργκ θα υποδεχθεί την τουρκική Άνκαρα (8/4, 20:30) με τις δύο ομάδες να είναι 1-1 στη σειρά και όποια ομάδα επικρατήσει θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό, εκεί όπου ήδη έχει προκριθεί η Μπεσίκτας μετά το 2-0 στον τουρκικό «εμφύλιο» με την Μπαχτσεσεχίρ.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Μ. Τρίτη 7 Απριλίου

19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:00 EuroLeague – 36η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ-Φενέρμπαχτσε Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

20:00 EuroLeague: Ζάλγκιρις-Ντουμπάι Novasports2 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Παρί Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη και ρεπορτάζ των Δώρας Παντέλη και Αποστόλη Λάμπου

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroLeague: Βαλένθια-Αρμάνι Μιλάνο Novasports3 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Μπάγερν Novasports6 σε περιγραφή του Νίκου Τζουάννη

22:00 EuroLeague: Μπασκόνια-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasportsextra1 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

23:30 Playmakers, Β’ μέρος Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Μ. Τετάρτη 8 Απριλίου

20:30 EuroCup – Ημιτελικός 3ος αγώνας Μπουργκ –Άνκαρα Novasports3 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

20:30 EuroLeague: Μονακό-Βιλερμπάν Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Παρτίζαν Novasports5 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

Μ. Πέμπτη 9 Απριλίου

18:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

19:30 EuroLeague – 37η αγωνιστική: Χάποελ Τελ Αβίβ-Ολυμπιακός Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:00 EuroCup γυναικών-Τελικός 2ος αγώνας: Μερσίν-Αθηναϊκός Qualco Novasports Start & You Tube σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

20:45 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Μπάγερν Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 EuroLeague: Βαλένθια-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

22:00 EuroLeague: Παρί-Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports3 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

23:45 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου

M. Παρασκευή 10 Απριλίου

20:30 EuroLeague: Μονακό-Μπαρτσελόνα Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Αναντολού Εφές Novasports2 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Μπασκόνια Novasports Prime σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Ζάλγκιρις Novasports5 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

21:45 EuroLeague: Βιλερμπάν-Ερυθρός Αστέρας Novasports Start σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

23:30 Playmakers Novasports Prime & YouTube με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Κυριακή του Πάσχα 12 Απριλίου

22:15 EuroLeague: 30η αγωνιστική (αγώνας εξ αναβολής): Μακάμπι- Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.